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Эксперты ЭИСИ обсудили роль России в установлении многополярного мира

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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США и Европа ведут против России гибридную войну, чтобы сохранить установившийся мировой порядок. Однако мироустройство изменится, и большую роль в этом процессе и сыграет как раз Россия. К такому выводу пришли во вторник, 17 мая, эксперты круглого стола ЭИСИ (Экспертного института социальных исследований), посвященного теме перехода мирового устройства к многополярному.

«Это конфликт не политический. Если брать шире, это конфликт антропологический. Это зависть в том числе. Это зависть, что у нас гораздо больше свобод. Человек у нас не связан комплексом вины, он не съеден изнутри», — отметил профессор, философ, аналитик при Российском совете по международным делам Аркадий Недель.

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По его мнению, европейских ценностей больше не существует. Также он указал на то, что и свободы слова там тоже не существует, как и своей политики — она уже полностью подчинена Вашингтону, отметил эксперт.

«В этом смысле Запад с Россией находится в антропологическим конфликте. Россияне «здоровее и живее», социальный, культурный иммунитет их не разрушен. И раз России есть что продемонстрировать и с точки зрения смыслов и идей, страна должна выработать свою наступательную культурную политику», — добавил Недель.

По мнению директора института динамического консерватизма, доктора философских наук Виталия Аверьянова, Россия стоит на пороге эпохи «пятой империи».

«Миссией России является гармония многообразий. Многополярность — это дипломатический аспект, а есть глубинный. Он связан с теорией культуры. Нужен реванш многообразий, которые глобализация пыталась подавить», — пояснил спикер.

14 мая глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что страны ЕС ведут политику, выгодную главным образом Вашингтону, утрачивая признаки самостоятельности. Он предупредил, что последствия ведения гибридной войны Запада против России ощутят все, и отметил, что Москва предпринимала шаги для того, чтобы этого прямого столкновения не произошло.

13 мая зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов в беседе с «Известиями» выразил мнение, что ограничительные меры Запада в отношении России демонстрируют закат американоцентричной эпохи. Он также отметил, что антироссийские санкции влекут за собой надвигающийся глобальный голод и закат промышленно-производственной базы Евросоюза.

30 марта заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков также отметил, что Запад ведет против России гибридную войну. По его словам, в настоящее время Россия и Китай вместе «ищут ответы на эти экстраординарные вызовы».

13 марта американский журналист Джош Хаммер в статье для журнала The American Spectator выразил мнение, что за последнее время мир претерпел существенные изменения и эра «однополярного доминирования» США закончилась.

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