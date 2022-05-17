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СВР заявила о привлечении США наемников из ИГ для участия в боевых действиях на Украине

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По данным Службы внешней разведки (СВР) РФ, Вашингтон массово привлекает боевиков из террористической организации «Исламское государство» (запрещена на территории РФ) для участия в боевых действиях на Украине. Об этом во вторник, 17 мая, сообщил глава организации Сергей Иванов.

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«По поступающим в Службу внешней разведки сведениям, США активно привлекают для участия в боевых действиях на Украине в качестве наемников даже членов международных террористических организаций, в том числе запрещенной в РФ группировки «Исламское государство», — сообщил Иванов.

Так, только в апреле при помощи спецслужб из контролируемых сирийскими курдами тюрем были освобождены около 60 боевиков в возрасте от 20 до 25 лет. Всех их отправили на обучение в район военной базы США «Эт-Танф» у границы Сирии с Иорданией и Ираком, где одновременно проходят подготовку до 500 джихадистов. Приоритет, по словам Иванова, отдается выходцам из государств Закавказья и Центральной Азии.

«Изложенные факты лишний раз подтверждают, что для достижения своих геополитических целей США готовы использовать любые средства, не исключая спонсирование международных террористических группировок», — добавил глава СВР.

28 апреля официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова указала на высокую вероятность попадания к террористам того оружия, которое поставляет Запад.

Информацию об отправке боевиков ИГИЛ и других радикальных исламистов на Украину не стал отрицать заместитель министра иностранных дел Сирии Башар Джаафари. Еще 28 февраля он указал на возможность их привлечения Штатами при необходимости.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, целями спецоперации также являются демилитаризация и денацификация Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа. Также Москва подчеркивала, что не вынашивает планы по оккупации Украины, а удары ведутся по военным объектам.

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