В МГИМО оценили поражение партии Шольца на региональных выборах в ФРГ

Эксперт Института международных исследований МГИМО Александр Давыдов во вторник, 17 мая, в беседе с «Известиями» объяснил поражение партии социал-демократов (СДПГ) канцлера ФРГ Олафа Шольца на выборах в федеральной земле Северный Рейн – Вестфалия (СРВ).

По словам эксперта, этот регион всегда был хорошим барометром происходящего в Германии на федеральном уровне. Так, в 2005 году Герхард Шредер от СДПГ проиграл выборы Ангеле Меркель (ХДС), а за несколько месяцев до этого социал-демократы провалились именно в этой федеральной земле. В 2017 году Армин Лашет от ХДС одержал победу в СРВ, а через несколько месяцев Меркель выиграла свои последние выборы как канцлер.

«Результаты региональных выборов в этом году тоже показательны. Можно сказать, что это новая точка отсчета в политике действующего правительства. Те тенденции, которые наблюдались в начале года, уже неактуальны», — указал он.

По словам политолога, больше не работает «эффект Шольца». Если раньше у канцлера были высокие рейтинги, то теперь его неуверенность, в том числе по украинскому вопросу, отворачивает избирателей от социал-демократов. Как отметил эксперт, на этих выборах в СРВ была рекордно низкая явка, а отсутствовали в большинстве своем как раз потенциальные избиратели СДПГ.

«Социал-демократы одержали победу на выборах в сентябре, поскольку Шольц казался наиболее приемлемым кандидатом в канцлеры. Однако быть приемлемым кандидатом и быть приемлемым канцлером — разные вещи. Один из главных факторов падения рейтинга канцлера от социал-демократов — это сложности в коммуникации. Немцы не понимают, что на самом деле думает Шольц по тому или иному вопросу, включая украинский», — пояснил Давыдов.

Также он добавил, что еще одним результатом этих выборов станет раскол в правящей коалиции. «Зеленые» победили в СРВ с большим отрывом, а СДПГ и СвДП провалились, что заставит каждую из партий заняться укреплением собственного профиля.

Кроме того, усилится и давление оппозиции в лице ХДС, которая одержала победу в этой федеральной земле. Лидер христианских демократов Фридрих Мерц продолжит критиковать действующее правительство, поскольку убедился в том, что население поддерживает этот курс, заключил специалист.

Накануне газета Die Welt сообщила о том, что партия действующего канцлера проиграла выборы в федеральной земле Северный Рейн –Вестфалия с худшим результатом за всю историю в 26,7%, победили христианские демократы с 35,7% голосов.

Как отметило издание, «социал-демократическое десятилетие», провозглашенное Шольцем после победы на федеральных выборах в сентябре, уменьшилось до нескольких месяцев. На выбор избирателей самой густонаселенной федеральной земли в первую очередь влияли вопросы внутриполитического характера, но «политика по Украине тоже имеет значение».