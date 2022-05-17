Очевидец рассказал о взрыве машины в Мытищах

В Мытищах очевидец взрыва автомобиля рассказал о произошедшем. По его словам, пожарные были на месте ЧП примерно спустя пять минут.

«Мы услышали взрыв. Где-то минут через пять приехали две пожарные машины, потом подъехали скорые. Мы подумали, может, газ у кого-то в доме взорвался», — рассказал очевидец телеканалу «Звезда».

Жителей близлежащего дома эвакуировали, сообщил с места корреспондент телеканала «360».

ЧП произошло ранее в этот день на улице Крупской возле дома 11а. К взрыву в багажнике внедорожника привел тубус от иностранного гранатомета, который, по предварительным данным, был привезен из Донбасса. Предположительно, это орудие шведского производства — модель AT4.

В результате пострадали два человека. Травмы получили 39-летний Николай П. и 52-летний Виктор К.

Виктор К., который ездил в Донбасс с гуманитарной помощью, привез с собой тубус, пишет Pravda.Ru. Когда он решил показать трофей своему знакомому, сдетонировал патрон залпового огня. Устанавливаются обстоятельства произошедшего, пишет НСН.