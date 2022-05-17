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Новый сквер благоустроят на улице Ульяновской во Владивостоке

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Во Владивостоке в этом году благоустроят сквер в районе дома № 8 по улице Ульяновской. Об этом сообщает городская администрация.

Сейчас на участке ведутся демонтажные работы и планировка территории. После этого рабочие начнут обустраивать пешеходные дорожки и монтировать освещение, пишет РИА «Восток-Медиа».

Также проект включает установку большой игровой площадки, укрепление откосов и озеленение газонов. Торжественную церемонию открытия планируется провести примерно через три месяца.

За преображение стихийной парковки в сквер проголосовали более 1 тыс. горожан. Благоустройство должно было завершиться еще в прошлом году, однако изменениям воспротивились автомобилисты.

Урегулировать вопрос удалось только в 2022 году, отмечает ИА PrimaMedia. В ходе очередной встречи представителей администрации, архитекторов и горожан большинство отдали голоса за появление сквера.

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