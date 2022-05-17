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Движение «Здоровое Отечество» поможет выступающим за здоровый образ жизни людям

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Фото: РИА Новости/Максим Богодвид
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Общероссийская организация «Здоровое Отечество» будет помогать заниматься спортом людям, оказавшимся в сложных жизненных ситуациях. Об этом стало известно 17 мая по итогам пресс-конференции организации, состоявшейся в Москве.

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В мероприятии приняли участие основатели движения: двукратный олимпийский чемпион по боксу Олег Саитов, двукратный чемпион мира и призер Олимпийских игр – 2012 по тяжелой атлетике Руслан Албегов, основатель промоутерской компании Fight Nights Global Камил Гаджиев, основатель промоутерской компании Pravda Fighting Хетаг Цопанов и двукратная чемпионка России по теннису Надежда Гуськова.

«Сейчас у беженцев-спортсменов нет возможности заниматься спортом. Мы подключаем федерации, просим, чтобы предоставили места, где можно заниматься», — сказал Цопанов.

А Саитов подчеркнул, в свою очередь, что главной задачей движения является создание максимально комфортных условий для общественного воспитания гражданина России, который выступает за здоровый и активный образ жизни. По его словам, деятельность общероссийского движения направлена на то, чтобы «побудить человека заниматься спортом и быть достойным гражданином во имя Отечества».

«Потенциальный участник нашего движения — каждый человек в любом уголке нашей страны, и мы не организация для избранных. Спортивный интерес заложен в человека природой, на пути к удовлетворению этого интереса человек проходит сложный, но яркий путь тренировок, учебы, отработки техники, побед и поражений. Всё это закаляет характер, делает человека сильнее не только физически, но и морально», — сказал Саитов, отметив, что стать участником движения может любой россиянин.

По его словам, финансирование будет осуществляться преимущественно из внебюджетных источников, и неравнодушные люди могут оказывать пожертвования.

«За этот год мы планируем объединить интересных людей, создать мощную инфраструктуру», — добавил он.

Олимпийский чемпион также подчеркнул, что «Здоровое Отечество» только начинает свою деятельность.

«Сначала организация называлась «Спорт и Отечество», но мы решили расширить ее. У нас есть горячая линия по приему гуманитарной помощи, которую мы отправляем на Украину», — добавил он.

А Цопанов, в свою очередь, добавил, что движение планирует наладить поставки свежего хлеба в Мариуполь.

«Уже найден хлебозавод, на который мы начнем поставлять сырье для выпечки хлеба и дальнейшей бесплатной раздачи его жителям Мариуполя», — рассказал Цопанов.

Ранее в этот же день стало известно, что в этом году во Всероссийском полумарафоне «ЗаБег.РФ» примут участие 120 тыс. человек. Таким образом, состязание установит мировой рекорд по числу участников. Марафон пройдет сразу в 85 городах 22 мая. Забег в Москве начнется в 09:00. Дистанцию пробегут около 15 тыс. человек. Принять участие может любой желающий в возрасте от шести лет.

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