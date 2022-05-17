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Глава МИД Финляндии подписал заявку на вступление страны в НАТО

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Фото: REUTERS/Lehtikuva/Antti Aimo-Koivisto
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Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто во вторник, 17 мая, подписал заявку на вступление государства в НАТО. Прямая трансляция велась на телеканале YIe.

Чужое море: как вступление Швеции и Финляндии в НАТО повлияет на безопасность России
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Незадолго до этого данный процесс одобрил по видеосвязи президент Финляндии Саули Ниинистё, находясь в Стокгольме с рабочим визитом.

Ранее в этот же день заявку на вступление в Североатлантический альянс подписала глава МИД Швеции Анн Линде.

Оба государства договорились совместно подать заявки в НАТО 18 мая.

17 мая стало известно, что американский лидер Джо Байден примет в Белом доме премьер-министра Швеции и президента Финляндии Саули Ниинистё для обсуждения с ними планов стран присоединиться к НАТО.

15 мая в правящей Социал-демократической партии Швеции решение о вступлении в альянс объяснили мотивами безопасности.

В тот же день официальное решение о вступлении в НАТО приняла Финляндия.

Президент России Владимир Путин в разговоре с финским коллегой 14 мая заявил, что отказ Хельсинки от нейтралитета был бы ошибочным, поскольку никаких угроз безопасности Финляндии не существует. Кроме того, такое изменение внешнеполитического курса страны может негативно сказаться на российско-финляндских отношениях, пишет «Газета.Ru».

Вместе с тем 16 мая Путин сказал, что вступление Финляндии и Швеции в НАТО не несет угроз для России. Но, как отметил российский лидер, расширение военной инфраструктуры альянса на территории стран вызовет ответную реакцию Москвы.

Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик в беседе с «Известиям» выразил мнение, что ради вступления в Североатлантический альянс Швеция и Финляндия готовы пожертвовать своим нейтралитетом, суверенитетом и спокойствием жителей.

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