Минпромторг допустил сокращение оборота розничной торговли в РФ по итогам года

Оборот розничной торговли в РФ по итогам 2022 года может сократиться, но речь идет об однозначной цифре. Такое предположение сделал министр российской промышленности и торговли Денис Мантуров во вторник, 17 мая.

«Оборот торговли может упасть, — допустил он. — Но я не думаю, что это будет двузначная цифра».

По итогам года ВВП России может сократиться на 10%, предположил 12 апреля глава Счетной палаты Алексей Кудрин. Минфин и Минэкономразвития уточняют прогноз по итоговому показателю российского ВВП за 2022 год, отмечал он.

В тот же день Всемирный банк прогнозировал, что под влиянием санкций в 2022 году ВВП России сократится на 11,2%. Однако аналитик Михаил Коган в беседе с «Известиями» назвал эту оценку поверхностной. По его словам, уже в III квартале этого года она может быть существенно пересмотрена из-за постепенного возврата в РФ западных компаний и поэтапной отмены санкций.

«Ведомости» со ссылкой на подготовленный Минэкономразвития проект сценарных условий прогноза социально-экономического развития РФ, который был представлен 26 апреля на заседании президиума, сообщали, что прогнозируется падение российского ВВП на 8,8% в 2022 году и рост на 1,3% — в 2023-м. В консервативном сценарии прогноза министерства говорится о снижении ВВП на 12,4% в 2022 году и на 1,1% — в 2023-м.

Михаил Коган также заявил «Известимя», что падение ВВП на 8,8% в 2022 году — не такой уж плохой сценарий, негативный прогноз — это падение на 12,1%.

29 апреля Банк России сообщил, что спад ВВП РФ в 2022 году составит 8–10%. Снижение связали с факторами на стороне предложения. В 2023 году Центробанк прогнозирует сокращение российской экономики в пределах 0–3%.