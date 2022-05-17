Прямой эфир
Мир
В СВР заявили о привлечении США к действиям на Украине боевиков ИГ
Мир
Глава МИД Финляндии подписал заявку на вступление страны в НАТО
Общество
Экс-полковника МВД Захарченко приговорили к 16 годам колонии
Мир
Росгвардия уничтожила подразделение украинских войск под Харьковом
Мир
В парламенте Молдавии призвали задуматься о необходимости членства в СНГ
Мир
Маск назвал Байдена ничего не решающим пустым костюмом
Авто
Минпромторг начнет переговоры с Nissan из-за остановки завода в Санкт-Петербурге
Общество
В Госдуме напомнили о незаконности фотосессий с дикими животными
Мир
В Киеве простились с первым президентом Украины Кравчуком
Мир
ЛНР полностью перейдет на российский телефонный код в июле
Мир
Цены на бензин в США поднялись выше $4,5 за галлон и установили новый рекорд
Сюжет:

Минпромторг допустил сокращение оборота розничной торговли в РФ по итогам года

Денис Мантуров: оборот розничной торговли в РФ по итогам года может сократиться
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Оборот розничной торговли в РФ по итогам 2022 года может сократиться, но речь идет об однозначной цифре. Такое предположение сделал министр российской промышленности и торговли Денис Мантуров во вторник, 17 мая.

Подъемного два года ждут: экономика РФ перейдет к росту в 2024-м
Какие отрасли могут стать драйверами восстановления

«Оборот торговли может упасть, — допустил он. — Но я не думаю, что это будет двузначная цифра».

По итогам года ВВП России может сократиться на 10%, предположил 12 апреля глава Счетной палаты Алексей Кудрин. Минфин и Минэкономразвития уточняют прогноз по итоговому показателю российского ВВП за 2022 год, отмечал он.

В тот же день Всемирный банк прогнозировал, что под влиянием санкций в 2022 году ВВП России сократится на 11,2%. Однако аналитик Михаил Коган в беседе с «Известиями» назвал эту оценку поверхностной. По его словам, уже в III квартале этого года она может быть существенно пересмотрена из-за постепенного возврата в РФ западных компаний и поэтапной отмены санкций.

«Ведомости» со ссылкой на подготовленный Минэкономразвития проект сценарных условий прогноза социально-экономического развития РФ, который был представлен 26 апреля на заседании президиума, сообщали, что прогнозируется падение российского ВВП на 8,8% в 2022 году и рост на 1,3% — в 2023-м. В консервативном сценарии прогноза министерства говорится о снижении ВВП на 12,4% в 2022 году и на 1,1% — в 2023-м.

Михаил Коган также заявил «Известимя», что падение ВВП на 8,8% в 2022 году — не такой уж плохой сценарий, негативный прогноз — это падение на 12,1%.

29 апреля Банк России сообщил, что спад ВВП РФ в 2022 году составит 8–10%. Снижение связали с факторами на стороне предложения. В 2023 году Центробанк прогнозирует сокращение российской экономики в пределах 0–3%.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022