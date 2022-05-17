Верховный суд 26 мая рассмотрит дело о признании «Азова» террористической организацией

Верховный суд РФ 26 мая рассмотрит вопрос о признании украинской националистической группировки «Азов (в отношении нее в РФ возбуждены уголовные дела) террористической организацией и запрете ее деятельности в Российской Федерации. Об этом во вторник, 17 мая, сообщается на сайте Министерства юстиции.

Соответствующий иск подала Генпрокуратура РФ, отмечает телеканал «Звезда». В Минюсте отметили, что заседание, которое состоится в здании Верховного суда, будет проходить в закрытом режиме. Начнется оно в 10:00, уточняет телеканал «360».

Ранее 17 мая в Минобороны РФ сообщили, что в плен сдались 265 боевиков нацподразделения «Азов» и украинские военные, заблокированных на заводе «Азовсталь» в Мариуполе, пишет НСН. 51 человек — с тяжелыми ранениями, уточнил RT.

Речь идет о тех, кто напрямую участвовал в убийствах мирных жителей, отмечает Life.ru.

В этот же день спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что нацистские преступники не должны подлежать обмену, необходимо, чтобы они предстали перед судом, пишет сайт aif.ru.

В России в отношении бойцов «Азова» возбуждены уголовные дела, предусмотренные статьями «Похищение человека», «Истязание», «Применение запрещенных средств и методов ведения войны», уточняет «Москва 24».

Официально «Азов» входит в состав Национальной гвардии Украины (НГУ), поэтому его боевики носят однотонную коричнево-горчичную форму НГУ, а также фиолетовые береты, показывающие принадлежность к Нацгвардии. Западные журналисты неоднократно сообщали об участии в батальоне «Азов» добровольцев с неофашистскими взглядами.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в тот же день, напомнил, что глава государства Владимир Путин отдал приказ об отмене штурма завода «Азовсталь» и позволил выйти военным, сложившим оружие, исходя из гуманитарных соображений.

5 мая в штабе операции по освобождению «Азовстали» заявили, что боевики националистической группировки «Азов» предлагают обменять 15 заложников на 1 т продуктов, а также на лекарства. При этом националисты предупредили, что больше никого отпускать на Украину не будут, а только обменивать. Песков в тот же день подчеркнул, что требования националистов, засевших на предприятии, схожи с теми, которые озвучивали террористы в Сирии и других местах.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял Песков, целями спецоперации также являются демилитаризация и денацификация Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа. Также Москва подчеркивала, что не вынашивает планы по оккупации Украины, а удары ведутся по военным объектам.

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