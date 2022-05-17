«Радио Свобода» оштрафовано еще на 10 млн рублей

Мировой суд в Москве во вторник, 17 мая, оштрафовал радиостанцию «Свобода» (признана в РФ СМИ-иноагентом) еще на 10 млн рублей за отказ удалить запрещенную законодательством РФ информацию, в том числе фейки о спецоперации в Донбассе. Об этом ТАСС сообщила пресс-служба Тверского районного суда.

Накануне Тверской суд Москвы на 18 млн рублей оштрафовал «Радио Свобода» из-за неудаления запрещенного контента. На минувшей неделе радиостанция получила штраф в размере 12,8 млн рублей. Общая сумма штрафа достигла уже 55,8 млн рублей.

26 апреля сообщалось, что в суд поступили 60 протоколов в отношении радиостанции, максимальный штраф по которым мог составить 240 млн рублей.

В начале марта Роскомнадзор ограничил доступ к сайтам «Радио Свобода» и к «Русской службе Би-би-си» в соответствии с регламентом блокировки сайтов, содержащих призывы к массовым беспорядкам, экстремизму, участию в незаконных массовых акциях.

Тогда же президент РФ Владимир Путин утвердил закон об уголовной ответственности за распространение фейков о Вооруженных силах РФ.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул, что закон нужен для предоставления объективной информации, чтобы «защитить граждан и страну от лжи, которая льется в первую очередь посредством тех информационных ресурсов, влияние на которые оказывается из-за рубежа».