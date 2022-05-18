Шашечки и ехать

Сервис по онлайн-заказу такси Gett объявил о прекращении работы в России с 1 июня, соответствующее письмо компания направила таксопаркам. В конце февраля о прекращении работы также заявил «Ситимобил», но позже его выкупил владелец «Таксовичкоф». Давайте проанализируем, как эти события повлияют на отрасль.

Gett занимал 6,6% рынка агрегаторов такси, при этом преимущественно выполнял корпоративные заказы. Именно отток компаний из России повлиял на решение о закрытии бизнеса. На рынке по-прежнему остаются сервисы, которые делают ставку на работу с физическими лицами. Среди конкурентов с аналогичной долей, например, «Максим» — его доля на рынке оценивается в 7% с особенно сильным присутствием в регионах.

Принадлежавший ранее совместному предприятию «Сбера» и VK «Ситимобил» успел закрепиться на рынке с долей 8,3%. Теперь активы компании, включая технологическую платформу, бренд и каналы привлечения клиентов, принадлежат фирме People & People. Судя по тому, как быстро владельцы «Таксовичкоф» приняли решение о покупке (о закрытии «Ситимобил» было объявлено 11 марта, а сделку по покупке завершили уже в мае), новый владелец возлагает определенные надежды на то, что сервис сможет и дальше укреплять позиции на рынке.

Возникает логичный вопрос: действительно ли у перечисленных выше сервисов есть шансы на развитие и конкуренцию с «Яндекс.Такси», который уже сильно закрепился на рынке? Здесь у конкурентов может быть два пути: ставка на цифровизацию и расширение в регионы.

Основным направлением, на которое «Таксовичкоф» всегда делал акцент, была работа в «родном» Санкт-Петербурге (доля заказов составляла 44%) и регионах (43%). В 2021 году компания заявляла, что уже работает в 45 городах России и намерена инвестировать в дальнейшую экспансию сервиса. У «Ситимобил» наработана большая база в регионах, сервис присутствовал в 80 городах. Возможность сохранить этот бренд позволит «Таксовичкоф» расширять свое присутствие в городах России, в том числе в миллионниках.

В структуре заказов «Таксовичкоф» в IV квартале 2020 года на онлайн-заказы приходилось 47%. У «Ситимобил» этот показатель еще в 2018 году составлял более 95%. Очевидно, что с нарастающей цифровизацией отрасли и ростом пользовательской привычки заказывать такси с помощью приложения, для того чтобы полноценно конкурировать на рынке, «Таксовичкоф» необходимо наращивать долю онлайн-заказов. Опыт и каналы «Ситимобил» для привлечения клиентов окажутся полезны для компании.

Тем более что в регионах, ставку на которые, вероятно, будет делать компания, конкуренция довольно сильная. За пределами столиц активно работают сервисы «Максим» (более 300 городов) и Indriver. Также свою экспансию, вероятно, продолжит китайский DiDi, который сперва собирался уйти с российского рынка, но потом передумал.

Кроме того, все чаще появляются слухи об интересе к рынку такси новых игроков. Например, сервис Urent, который занимается развитием кикшеринга, рассматривал возможность выкупа бизнеса «Ситимобил». Известно, что недавно МТС и корпорация «ВЭБ.РФ» инвестировали в Urent, а сам оператор, по признанию президента компании Вячеслава Николаева, тестировал сервис такси. Возможно, МТС продолжит поиски путей выхода на рынок.

И это еще не учитывая того факта, что в каждом городе есть местные службы такси, работающие через диспетчерские, — их услуги по-прежнему востребованы. Согласно отчету «Сколково», треть россиян по-прежнему заказывает такси с помощью телефона. Это понимают все игроки рынка и сохраняют работу с такими заказами, продолжая развивать собственные call-центры.

Еще один острый вопрос: что будет с самим рынком в условиях, когда платежеспособный спрос падает, а такси — не самая необходимая услуга? Данные показывают, что отрасль таксомоторных перевозок традиционно становится «стабилизирующей» в экономически сложные времена — в поисках временного заработка в нее устремляются новые водители. Так, рынок не перестал расти в пандемийные годы, хотя темпы этого роста снизились: общее число постоянно занятых водителей в такси выросло с 542 тыс. человек в 2019 году до 575 тыс. человек в 2021-м. Оборот рынка вырос с 709 млрд до 820 млрд рублей. А совокупный объем легального и нелегального рынка составил около 977 млрд рублей, из них 9%, то есть 83 млрд, пришлось на выручку агрегаторов.

Очевидно, что в нынешних обстоятельствах делать какие-либо выводы о перспективах развития таксомоторной отрасли — дело неблагодарное. Российская экономика находится в условиях высокой неопределенности. Думаю, в ближайшее время мы с большой долей вероятности станем свидетелями неожиданных изменений в бизнес-стратегиях игроков рынка такси в стремлении укрепиться на нем.

Автор — глава Российской ассоциации электронных коммуникаций

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