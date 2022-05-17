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Минпромторг начнет переговоры с Nissan из-за остановки завода в Санкт-Петербурге

Минпромторг начнет переговоры с Nissan из-за остановки завода в Санкт-Петербурге
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Фото: ТАСС/Петр Ковалев
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Минпромторг России проведет переговоры с японской автомобильной компанией Nissan в связи с приостановкой работы ее завода в Санкт-Петербурге. Речь может идти о возобновлении деятельности предприятия, сообщил журналистам глава ведомства Денис Мантуров во вторник, 17 мая.

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Решения по другим автозаводам иностранных концернов будут принимать планово, добавил он.

«По каждому автопроизводителю мы будем принимать отдельное решение. Мы много времени уделили завершению сделки с Renault. По остальным будем планово принимать решения… Планово — имеются в виду в первую очередь те компании, которые принимают решения на наиболее длительный срок остановить предприятия. Например, Nissan [перенесла перезапуск] на март следующего года. Будем встречаться с ними первыми», — сообщил Мантуров.

Завод Nissan в Санкт-Петербурге приостановил работу в середине марта из-за проблем с поставками комплектующих. Планировалось возобновить производство в мае, но пока этого не произошло. 13 мая генеральный директор компании Макото Утида на конференции по итогам 2021 финансового года, который завершился 31 марта, сообщил, что концерн не ожидает возобновления производства в Санкт-Петербурге ранее марта 2023 года. Завод выпускал модели X-Trail, Murano, Qashqai и Terrano.

«Известия» направили запрос в пресс-службу Nissan в России.

В апреле издание Patrika.com писало, что Nissan прекратила выпуск автомобилей Datsun в Индии. Указывалось, что пока запас этой модели остается у компании, ее продажи будут продолжаться.

Автомобили Datsun выпускались с 1931 по 1986 год. В 2013 году марку возродили для рынков развивающихся стран, в том числе Индии, Индонезии и СНГ. С конца 2018-го автомобили прекратили продавать в Индонезии, а со следующего года производство моделей этой марки полностью остановили в России. С российского рынка бренд ушел в 2020 году.

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