Минпромторг начнет переговоры с Nissan из-за остановки завода в Санкт-Петербурге

Минпромторг России проведет переговоры с японской автомобильной компанией Nissan в связи с приостановкой работы ее завода в Санкт-Петербурге. Речь может идти о возобновлении деятельности предприятия, сообщил журналистам глава ведомства Денис Мантуров во вторник, 17 мая.

Решения по другим автозаводам иностранных концернов будут принимать планово, добавил он.

«По каждому автопроизводителю мы будем принимать отдельное решение. Мы много времени уделили завершению сделки с Renault. По остальным будем планово принимать решения… Планово — имеются в виду в первую очередь те компании, которые принимают решения на наиболее длительный срок остановить предприятия. Например, Nissan [перенесла перезапуск] на март следующего года. Будем встречаться с ними первыми», — сообщил Мантуров.



Завод Nissan в Санкт-Петербурге приостановил работу в середине марта из-за проблем с поставками комплектующих. Планировалось возобновить производство в мае, но пока этого не произошло. 13 мая генеральный директор компании Макото Утида на конференции по итогам 2021 финансового года, который завершился 31 марта, сообщил, что концерн не ожидает возобновления производства в Санкт-Петербурге ранее марта 2023 года. Завод выпускал модели X-Trail, Murano, Qashqai и Terrano.

«Известия» направили запрос в пресс-службу Nissan в России.

В апреле издание Patrika.com писало, что Nissan прекратила выпуск автомобилей Datsun в Индии. Указывалось, что пока запас этой модели остается у компании, ее продажи будут продолжаться.

Автомобили Datsun выпускались с 1931 по 1986 год. В 2013 году марку возродили для рынков развивающихся стран, в том числе Индии, Индонезии и СНГ. С конца 2018-го автомобили прекратили продавать в Индонезии, а со следующего года производство моделей этой марки полностью остановили в России. С российского рынка бренд ушел в 2020 году.