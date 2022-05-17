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Объем производства сельхозпродукции нарастили в Якутии

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В Якутии нарастили объем производства сельскохозяйственной продукции. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

По данным Центра стратегических исследований при главе региона, за I квартал 2022 года объем сельхозпродукции составил 1,3 млрд рублей. Это на 2,5% больше, чем в 2021-м.

Существенно выросли показатели птицеводства и мясного животноводства. Было произведено 1,7 тыс. т, что на 52,4% большем, чем в прошлом году, пишет ИА SakhaNews.

Поголовье лошадей выросло на 0,3% (182,1 тыс. голов), коров — на 1,7% (75,2 тыс. голов), северных оленей — на 2,5% (150,6 тыс. голов), птиц — на 10,3% (879,4 тыс. голов).

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