Из-за песчаной бури в Ираке пострадали четыре тысячи человек

Четыре тысячи человек пострадали из-за песчаной бури в Ираке, которая обрушилась на регион 16 мая. Об этом во вторник, 17 мая, сообщает издание Shafaq со ссылкой на заявление министерства здравоохранение страны.

Пострадавшие обратились в медучреждение с жалобами на затрудненное дыхание и признаки удушья.

Накануне из-за песчаной бури закрылись три международных аэропорта: аэропорт в Багдаде, где видимость опустилась ниже 300 м при допустимых 800 м, а также аэропорты Наджафа и Сулеймании, отмечает телеканал «360».

Жителей страны предупредили об угрозе здоровью, поскольку в воздухе сильно превышена концентрация мелкодисперсной пыли. Людей призвали не выходить из дома, а если есть такая необходимость, то использовать маски и респираторы, а также иметь при себе ингаляторы и лекарства, сообщает сайт aif.ru.

Как пишет REGNUM, пыльная буря охватила практически всю территорию страны от провинции Анбар до Персидского залива.

Понедельник, 16 мая, был объявлен в стране нерабочим днем. Также были отменены занятия в школах и вузах. Работать продолжали только экстренные службы и департаменты Минздрава.

Представитель министерства Саиф аль-Бадр заявил, что все лекарства и медицинское оборудование имеются в медцентрах министерства по всему Ираку. Он подчеркнул, что во всех медицинских учреждениях введен режим чрезвычайной ситуации.

За последний месяц это уже восьмая песчаная буря в Ираке. Предыдущая, в начале мая, унесла жизнь одного человека. В числе причин непогоды называют ухудшение климата, участившиеся засухи в западных районах Ирака и резкое уменьшение осадков.

В марте прошлого года сильная песчаная буря была зафиксирована в странах Персидского залива, в частности в Катаре и Саудовской Аравии. В регион пришла жара и очень сильный ветер, который поднял песок и пыль. Пыль и песок покрыли здания и автомобили, проникли в дома сквозь стыки в окнах. Снизилась активность гражданской и военной авиации, буря привела к отмене полетов ВВС Саудовской Аравии.

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд заявил, что ежегодно песчаные бури наносят ущерб на $13 млрд, отмечает НСН.

Тогда же аэропортам Пекина из-за песчаной бури пришлось отменить 428 рейсов. Буря также привела к проблемам в транспортном сообщении внутри города. На дорогах Пекина образовались пробки, видимость в городе не превышает 1000 м.

В это же время шесть человек погибли, еще более 80 пропали без вести из-за песчаной бури в Монголии. В некоторых районах на западе Монголии в результате песчаной бури отмечались масштабные отключения электроэнергии.