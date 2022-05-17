В Совфеде оценили данные о пределе ЕС по введению санкций против России

Заявления представителей стран Евросоюза о том, что европейские санкционные возможности не безграничны, ожидаемы, как минимум последний месяц. Кроме того, все ярче проявляются противоречия внутри Евросоюза (ЕС). Об этом во вторник, 17 мая, рассказал «Известиям» зампред комитета Совета Федерации по экономической политике Валерий Васильев.

«Европейское единство в борьбе с Россией закончилось, как только европейцы на себе почувствовали результаты своих действий против России. Жизнь многих жителей Европы кардинально изменилась и не в лучшую сторону», — подчеркнул он.

По словам политика, чем больше европейская страна зависима от российского сырья, тем быстрее и ярче будет проявляться понимание того, что санкции бьют не только и не столько по России, сколько по собственному народу и кошельку.

Сенатор указал на то, что Россия очень большая и богатая страна и способна справиться с любыми санкциями. При этом европейские страны в ближайшем будущем столкнутся не только с экономическими трудностями, но и с народными протестами, поскольку европейцам совершенно не понятно, почему они должны мерзнуть и испытывать экономические проблемы, покупая, к примеру, бензин по заоблачным ценам, добавил Васильев.

В связи с этим, по мнению парламентария, уже сейчас можно прогнозировать обострение противоречий между Европой и США. Европейцы начинают понимать, что американцы хотят руками политиков ЕС дестабилизировать ситуацию на континенте и за счет этого получать дополнительную выгоду, пояснил он.

«Европейцы думали, что вводят санкции против России, а оказалось против самих себя», — заключил Васильев.

Ранее в этот день президент РФ Владимир Путин заявил, что европейские государства в долгосрочной перспективе стали территориями с высокими ценами на энергоресурсы.

Он подчеркнул, что ЕС совершает экономическое аутодафе, отказываясь от российских энергоносителей. Правительство РФ, по словам российского лидера, будет делать всё возможное для обеспечения работы энергокомпаний в изменившихся условиях.

17 мая портал Euractiv со ссылкой на неназванного европейского дипломата сообщил, что ЕС почти достиг предела по введению санкций в отношении России. По его словам, на совещании по внешнеполитическим вопросам, несмотря на прогресс в переговорах с Венгрией об отмене вето на предложение по эмбарго на нефть из РФ, атмосфера указывала на то, что Евросоюз «сделал шаг назад».

Накануне глава евродипломатии Жозеп Боррель по итогам министерской встречи рассказал, что главы МИД стран Евросоюза не смогли согласовать шестой пакет санкций против России. По его словам, проблемой, как и ранее, «стали разногласия по поводу эмбарго на нефть». Также он уточнил, что возможность выплат странам сообщества компенсаций за введение санкций против России не обсуждалась. Дискуссии по шестому пакету будут продолжены на уровне постоянных представителей стран ЕС.

В тот же день премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что санкции против России эффективны на бумаге, на деле же «проваливается» тот, кто и вводит континентальную блокаду.

Страны Запада начали вводить новые санкции в ответ на проведение Россией специальной операции по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности РФ. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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