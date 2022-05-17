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Российский посол вызван в МИД Эстонии

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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
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Посол России в Эстонии Владимир Липаев во вторник, 17 мая, был вызван в МИД страны.

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Как сообщили в пресс-службе эстонского МИДа, дипломата вызвали в связи с заявлением официального представителя МИД РФ Марии Захаровой в адрес премьер-министра балтийской республики Каи Каллас.

«Встретившийся с послом России вице-канцлер [Эстонии] МИД Рейн Таммсаар не счел нужным комментировать содержание заявления, но призвал российских представителей воздерживаться от недипломатических личных атак в адрес эстонских политиков, быть вежливыми, более внимательно изучать историю и немедленно прекратить агрессию против Украины», — говорится в сообщении.

Ранее в этот день Захарова заявила, что прадед Каллас руководил националистическим формированием «Кайтселийт», который в первые годы Второй мировой войны стал оплотом профашистских настроений в Эстонии. По ее словам, многие бывшие члены этого формирования во время немецкой оккупации Эстонии оказывали услуги гитлеровской армии и были причастны к массовому истреблению евреев в Эстонии.

Захарова также рассказала, что с 1998 года в отношении отца действующего эстонского премьера неоднократно выдвигались подозрения в злоупотреблении служебным положением, соучастии в хищении в крупных размерах и предоставлении ложной информации в период его работы в Банке Эстонии.

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