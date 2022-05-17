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Продажа потребтоваров по параллельному импорту может начаться в июне

Денис Мантуров: продажа потребтоваров по параллельному импорту может начаться в июне
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Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
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Продажа потребительских товаров, которые ввезут в РФ без согласия правообладателя, может начаться уже в июне. Об этом на брифинге во вторник, 17 мая, рассказал министр российской промышленности и торговли Денис Мантуров, отвечая на вопрос «Известий».

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«Перечень товаров для параллельного импорта утвердили 6 мая, на закупку и поставку товаров уйдет около месяца. Уточнить конкретную номенклатуру, с которой начнутся продажи, сложно», — сказал он.

Министр выразил уверенность, что легализация параллельного импорта не даст толчок к развитию челночества, а также не увеличит количество секонд-хендов. Он напомнил, что ввоз товаров без согласия правообладателя будет возможен лишь до конца этого года. Через два месяца министерство оценит: как работает этот механизм, какие результаты он показал.

«Когда мы готовили список товаров для параллельного импорта, мы исходили из запросов бизнеса. То есть старались сделать так, чтобы компании не прерывали свой производственный цикл там, где он зависит от иностранных комплектующих», — резюмировал Мантуров.

30 марта премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, которое разрешает ввозить в РФ востребованные оригинальные товары иностранного производства без согласия правообладателей.

В начале мая Минпромторг утвердил перечень из 50 товарных категорий для параллельного импорта — тех товарных категорий марок, ввоз которых будет легализован в Россию без разрешения правообладателя. Сейчас правообладатели реализуют продукцию либо сами, либо через эксклюзивного поставщика. Параллельный импорт не означает легализацию контрафакта, а предполагает ввоз оригинальных товаров через альтернативные каналы.

Таможенные органы при осуществлении необходимых процедур должны будут сверять коды товарной номенклатуры таможенной декларации (ТН ВЭД) и наименования брендов с приказом Минпромторга. Согласно документу, сейчас в РФ не действует гражданско-правовая ответственность, если товары будут ввозить в обход официальных каналов дистрибуции.

В Роскачестве рассказали «Известиям», что будут проверять товары, ввезенные по параллельному импорту. Предположительно, в первую закупку войдут верхняя одежда и обувь, косметика, моющие средства, смартфоны и телевизоры. Точный список категорий сформируют с учетом запроса потребителей. Это произойдет летом 2022 года: Роскачество отберет на полках магазинов товары, возможные для параллельного импорта.

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