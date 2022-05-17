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Патрушев рассказал о сорванном плане Запада об установлении контроля над РФ

Патрушев: спецоперация по защите Донбасса сорвала планы Запада по установлению контроля над Россией
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Спецоперация РФ по защите Донбасса сорвала планы Запада по установлению контроля над Россией. Об этом во вторник, 17 мая, заявил секретарь Совбеза России Николай Патрушев.

«Запад стремится создать условия для установления в России подконтрольного западникам режима, как это уже было отработано на Украине и в целом ряде других государств. Специальная военная операция сорвала эти замыслы», — сказал он на заседании научного совета при Совете безопасности РФ.

Дети Донбасса смогут претендовать на гражданство РФ. Спецоперация в Донбассе 17 мая, день 82-й
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Патрушев подчеркнул, что подобные методы уже были отработаны на Украине, а также на ряде других государств.

Ранее в этот день Патрушев заявил, что спецоперация по защите Донбасса — вынужденная превентивная мера. По его словам, неолиберализм западных стран трансформируется в идеологию фашизма, которая направлена на искоренение «Русского мира». Кроме того, развернутая США глобальная антироссийская кампания доказывает, что Украина стала предлогом для ведения против РФ необъявленной войны, пояснил он.

В тот же день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что действия недружественных стран по отношению к России теперь правильнее называть враждебными. По его словам, для коллективного Запада является раздражителем само существование России, поэтому он готов на всё, чтобы «не дать России жить так, как она хочет».

В свою очередь министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что НАТО под руководством США грубо нарушило обязательства не укреплять свою безопасность за счет других.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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