Срок приема заявок на возврат пассажирам стоимости авиабилетов продлен

Федеральное агентство воздушного транспорта продлило до 22 мая 2022 года срок приема заявок на отбор получателей субсидий на возврат пассажирам стоимости авиабилетов. Это касается маршрутов, отмененных из-за внешних обстоятельств, пояснили 17 мая в ведомстве.

Невозможность подготовки всего пакета документов, установленного правилами предоставления субсидий, в максимально сжатые сроки, привела к необходимости увеличения времени. Это, в свою очередь, повлекло за собой продление периода приема заявок.

«Субсидии предоставляются в рамках государственной поддержки с целью поддержания финансовой устойчивости авиакомпаний, в том числе обеспечения безопасности полетов и поддержания летной годности воздушных судов», — рассказали «Известиям» в ведомстве.

Выплаты субсидий по результатам первого этапа отбора планируются в конце июня – начале июля 2022. Всего предполагается проведение трех отборов — в мае, августе и ноябре текущего года.

Подать заявку можно через портал предоставления мер финансовой государственной поддержки.

31 марта президент России Владимир Путин выступил на совещании с правительством, в ходе которого призвал поддержать российские авиакомпании и скорректировать стратегию развития авиаотрасли с опорой на собственные ресурсы. Он подчеркнул, что прежнего взаимодействия с бывшими партнерами в авиаотрасли в ближайшее время не будет, правительству необходимо обеспечить доступность перевозок. Доля российских самолетов в парке должна кардинально вырасти, и это шанс для производителей, указал глава государства.

27 февраля Евросоюз полностью закрыл свое воздушное пространство для России. В ответ Росавиация ограничила полеты над российской территорией перевозчикам из 36 стран.

Западные страны начали вводить санкции в отношении России после того, как 24 февраля Путин объявил о проведении спецоперации по защите мирного населения в Донбассе. Обстановка в регионе обострилась в середине февраля. Тогда Луганская и Донецкая народные республики сообщили об обстрелах со стороны украинских военных и организовали эвакуацию мирных жителей в Россию. 21 февраля президент РФ подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР.

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