Прямой эфир
Мир
В парламенте Молдавии призвали задуматься о необходимости членства в СНГ
Мир
Швеция и Финляндия совместно подадут заявки в НАТО 18 мая
Мир
Маск назвал Байдена ничего не решающим пустым костюмом
Общество
В Госдуме напомнили о незаконности фотосессий с дикими животными
Мир
В Киеве простились с первым президентом Украины Кравчуком
Мир
ЛНР полностью перейдет на российский телефонный код в июле
Мир
Цены на бензин в США поднялись выше $4,5 за галлон и установили новый рекорд
Мир
Президент Польши назвал недостаток финансирования причиной подрыва единства ЕС
Армия
ВС РФ перехватили под Харьковом украинский беспилотник с ценной информацией
Мир
Генпрокуратура попросила Верховный суд признать «Азов» террористической организацией
Мир
Народная милиция ЛНР заявила об освобождении села Орехово
Сюжет:

Срок приема заявок на возврат пассажирам стоимости авиабилетов продлен

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Федеральное агентство воздушного транспорта продлило до 22 мая 2022 года срок приема заявок на отбор получателей субсидий на возврат пассажирам стоимости авиабилетов. Это касается маршрутов, отмененных из-за внешних обстоятельств, пояснили 17 мая в ведомстве.

Керосинее небо: Минэнерго хочет урезать авиакомпаниям льготы на топливо
Изменит ли это стоимость билетов

Невозможность подготовки всего пакета документов, установленного правилами предоставления субсидий, в максимально сжатые сроки, привела к необходимости увеличения времени. Это, в свою очередь, повлекло за собой продление периода приема заявок.

«Субсидии предоставляются в рамках государственной поддержки с целью поддержания финансовой устойчивости авиакомпаний, в том числе обеспечения безопасности полетов и поддержания летной годности воздушных судов», — рассказали «Известиям» в ведомстве.

Выплаты субсидий по результатам первого этапа отбора планируются в конце июня – начале июля 2022. Всего предполагается проведение трех отборов — в мае, августе и ноябре текущего года.

Подать заявку можно через портал предоставления мер финансовой государственной поддержки.

31 марта президент России Владимир Путин выступил на совещании с правительством, в ходе которого призвал поддержать российские авиакомпании и скорректировать стратегию развития авиаотрасли с опорой на собственные ресурсы. Он подчеркнул, что прежнего взаимодействия с бывшими партнерами в авиаотрасли в ближайшее время не будет, правительству необходимо обеспечить доступность перевозок. Доля российских самолетов в парке должна кардинально вырасти, и это шанс для производителей, указал глава государства.

27 февраля Евросоюз полностью закрыл свое воздушное пространство для России. В ответ Росавиация ограничила полеты над российской территорией перевозчикам из 36 стран.

Западные страны начали вводить санкции в отношении России после того, как 24 февраля Путин объявил о проведении спецоперации по защите мирного населения в Донбассе. Обстановка в регионе обострилась в середине февраля. Тогда Луганская и Донецкая народные республики сообщили об обстрелах со стороны украинских военных и организовали эвакуацию мирных жителей в Россию. 21 февраля президент РФ подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022