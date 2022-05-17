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Расчистку двух рек в Приамурье отложили еще на два года

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В Амурской области расчистка русла рек Дим и Завитая будет проведена в ближайшие два года. Об этом 17 мая сообщает пресс-служба регионального заксобрания.

Работы по расчистке, спрямлению и дноуглублению рек запланированы в границах сел Дим и Михайловка в Михайловском районе. Точная дата их проведения пока неизвестна.

Как уточняет Амурская служба новостей, в феврале 2021 года в правительстве региона сообщили о готовности проектов по расчистке рек. Общая стоимость их реализации составляет 103,2 млн рублей.

По данным издания, изначально специалисты собирались выполнить работы на отрезке реки Дим протяженностью 1,1 км еще осенью прошлого года.

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