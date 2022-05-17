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В МЧС сообщили о ликвидации всех природных пожаров в Курганской области

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Фото: Управление МЧС РФ по Курганской области
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В Курганской области ликвидированы все природные пожары. Об этом во вторник, 17 мая, сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС России.

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В ведомстве отметили, что борьба с крупными природными и ландшафтными пожарами в Курганской области велась более двух недель. Горели территории в Кетовском и Юргамышском муниципальных округах.

Общая группировка сил и средств, которые задействовали в борьбе с природными пожарами и для защиты населенных пунктов, достигала около 1400 человек и 200 единиц техники, отмечает телеканал «Звезда».

В МЧС подчеркнули, что от огненной стихии удалось отвоевать 34 населенных пункта, 36 социально значимых объектов и объектов экономики, 6300 жилых домов с населением более 25 000 человек благодаря своевременному и эффективному применению авиации МЧС России, действиям пожарно-спасательных подразделений и межрегиональной группировки.

Всего в тушении пожаров на данных участках были задействованы 106 человек.

Всего за сутки 16 мая в России лесопожарные службы ликвидировали 84 природных пожара. Как пишет RT, площадь освобожденных от огня территорий составила 13,1 тыс. га. По информации Авиалесоохраны, на территории страны действует 85 лесных пожаров на площади 28 677 га.

Ранее 17 мая встало известно, что в Сибири площадь лесных пожаров выросла почти на 40% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

10 мая президент России Владимир Путин заявил, что финансовая помощь чрезвычайно важна для людей, которые в результате природных пожаров лишились имущества и остались без крыши над головой. Российский лидер подчеркнул, что выплаты пострадавшим необходимо организовать «достаточно оперативно и избегать излишнего административного бюрократизма», пишет НСН.

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