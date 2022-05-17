Жена Ассанжа заявила о подготовке представления в МВД Британии

Жена основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа Стелла заявила, что готовится представление главе МВД Великобритании Прити Пател, чтобы заблокировать экстрадицию журналиста в США.

«Мы собираемся подать представление министру внутренних дел Прити Пател с просьбой заблокировать экстрадицию Джулиана в США», — написала Ассанж в Twitter.

20 апреля Вестминстерский магистратский суд Лондона выдал ордер на экстрадицию Ассанжа в США, где ему грозит 175 лет тюремного заключения. Известно, что окончательное решение по вопросу экстрадиции журналиста будет принято главой МВД Великобритании. Защита Ассанжа до 18 мая может представить свои возражения на решение суда, пишет «Газета.Ru».

Супруга Ассанжа заявила, что основателя WikiLeaks намерены выслать в страну, «которая собирается его убить». По ее мнению, остановить этот процесс могут в любой момент премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и министр внутренних дел страны.

В декабре 2021 года апелляционный суд Англии и Уэльса удовлетворил апелляцию американской стороны об экстрадиции основателя WikiLeaks в США. По информации Reuters, дело вернули в суд первой инстанции, который ранее постановил, что мужчина не может быть выдан Штатам из-за риска его самоубийства.

В настоящее время основатель WikiLeaks находится под стражей в Великобритании. В 2019 году Вашингтон предъявил ему обвинения по 18 пунктам, в том числе в нарушении закона о шпионаже и раскрытии секретной информации.