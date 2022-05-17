В «Авито» рассказали о причинах сбоев в работе сервиса

Сбой в работе сайта сервиса объявлений «Авито» 17 мая был краткосрочный — на время глобального обновления рубрикатора. Об этом рассказали «Известиям» в пресс-службе компании во вториник.

«Мобильное приложение продолжало работать. Работы коснулись только сайта. Сейчас он полностью доступен для пользователей. Всё в порядке», — сказали в пресс-службе.

Сбой в работе сайта «Авито» 17 мая — уже второй за этот месяц случай технических неполадок, из-за которых портал оказался недоступен. В ночь на 15 мая в работе сервиса также был зафиксирован сбой. Пользователи жаловались, что не могут зайти на платформу. Через несколько часов проблему устранили.

В «Авито» рассказали «Известиям», что 15 мая были зафиксированы технические проблемы у внешнего провайдера, что повлияло на работоспособность сервиса. Там отметили, что инцидент не связан с какими-то внешними атаками.

«Был оперативно, меньше чем за час, устранен ночью командой. Всё работает», — добавили в пресс-службе.

«Авито» — сайт для размещения объявлений о товарах, недвижимости, вакансиях, а также резюме на рынке труда и услугах от частных лиц и компаний. 78% пользователей составляет аудитория мобильного приложения. В России компания работает 15 лет.