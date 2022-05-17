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Последние звонки разрешили провести в Оренбуржье в онлайн-формате

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В Оренбургской области последние звонки в школах для выпускников 11 классов пройдут 25 мая, а выпускные вечера — 25 июня. Рекомендации в регионы разослало Министерство образования и науки РФ.

Школы проведут последние звонки в очном формате в зависимости от того, как построено расписание в школах, сообщает 56orb.ru со ссылкой на региональное министерство образования. Обычно датой последних звонков считается 25 мая. Представители школ сами вправе выбирать дни для празднования.

Выпускные также организуют в очном формате, спустя месяц после последнего звонка.

Для выпускников 9-х классов в Оренбурге и Орске последние звонки пройдут 18 мая, сообщает Урал56.Ру со ссылкой на пресс-службу двух городов. Торжественные линейки состоятся в очном формате.

Школам рекомендовали проводить последние звонки на свежем воздухе с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований. Родителям разрешили присутствовать на праздничных линейках, но при этом использовать средства индивидуальной защиты и соблюдать социальную дистанцию.

Последние два года из-за ситуации с коронавирусом последние звонки и выпускные вечера либо вообще не устраивали, либо проводили с ограничениями.

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