С начала сезона в Брянской области 50 человек пострадали от укусов клещей. Об этом сообщает NASHBRYANSK.RU со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора.

В числе пострадавших — 22 ребенка. В ведомстве отмечают, что уже зафиксирован один случай болезни Лайма.

Жителей региона просят соблюдать осторожность во время прогулок на природе, а также при выезде на садовые участки. В частности, следует регулярно осматривать одежду и пользоваться акарицидными средствами.

В Брянске уже проведена обработка скверов и парков от клещей.

Ранее сообщалось, что в Карелии с начала сезона от укусов клещей пострадали больше 60 детей. В Роспотребнадзоре отметили всплеск количества жалоб на вредителей за неделю.