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«Российская креативная неделя» приглашает принять участие в «перекличке» креативных индустрий

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Фото: creativityweek.ru
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С 7 по 10 июля 2022 года в парке Горького будет проходить третья «Российская креативная неделя» (Russian Creative Week, RCW) — главное федеральное событие в сфере креативных индустрий. В преддверии форума его организаторы впервые проведут «перекличку» креативных индустрий — анонимный онлайн-опрос российского креативного сообщества.

Марина Абрамова, директор форума «Российская креативная неделя»:

«Результаты «переклички» станут основой для обсуждения роли креативных индустрий в современной экономической конъюнктуре страны. Подобная статистическая информация уже сегодня позволит оценить возможные государственные и коммерческие решения в области поддержки и развития индустрий, и как следствие, увеличения их вклада в экономический рост и общественное благосостояние. Приглашаем всех представителей креативных индустрий к участию — мнение каждого очень важно и обязательно будет учтено!».

Опрос позволит оперативно собрать экспертную оценку специалистов сферы креативных индустрий по основным вопросам, касающимся текущего положения дел, и ожиданий, связанных с развитием креативной отрасли в целом. Также его результаты помогут дополнить экономическую картину и сформировать основной портрет специалистов, занятых в креативных индустриях. Данная инициатива открывает исследовательское направление работы «Российской креативной недели». Итоговые материалы будут опубликованы в открытом доступе на сайте «Российской креативной недели».

Принять участие в «перекличке» можно с 16 по 28 мая включительно на официальном сайте «Российской креативной недели»: creativityweek.ru/roll-call-industry

Организаторы «Российской креативной недели»: АНО «Креативная экономика», Российский книжный союз и «Роскультцентр» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

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