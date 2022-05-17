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Открыта регистрация представителей СМИ на Х ПМЮФ – 2022

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Фото: РИА Новости/Максим Блинов
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С 17 мая по 17 июня 2022 г. открыта онлайн-регистрация представителей средств массовой информации на все дни проведения Петербургского международного юридического форума – 2022.

Х Петербургский международный юридический форум состоится с 29 июня по 1 июля 2022 года на площадке КВЦ «Экспофорум» в очном формате.

Заявку на участие могут подать российские и иностранные представители СМИ в соответствии с правилами аккредитации на мероприятие, размещенными на официальном сайте Петербургского международного юридического форума legalforum.info в разделе «СМИ».

ПМЮФ-2022 будет проведен с соблюдением всех необходимых мер безопасности и рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по недопущению распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

Оргкомитет ПМЮФ оставляет за собой право определять количество аккредитованных представителей СМИ в соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологической обстановки.

Cледите за обновлениями на сайте Форума legalforum.info, в официальном телеграм-канале Форума t.me/yurforum , а также в информационных рассылках.

Вопросы, касающиеся аккредитации СМИ, можно направлять по адресу: media@roscongress.org.

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