Снаряд времен ВОВ нашли рядом с трассой в Псковской области

Артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны обнаружили вблизи дороги в Псковской области. Об этом сообщает Псковское агентство информации со ссылкой на спасателей.

Боеприпас был обнаружен на 481 км федеральной автодороги Санкт-Петербург — Невель. По данным экспертов, речь идет о снаряде калибра 152 мм.

13 мая сообщалось об обнаружении 22 снарядов времен войны в Калужской области. В частности, в Жуковском районе две минометных мины калибра 81 мм нашли в лесу рядом с деревней Арефьево. Один снаряд обезвредили в реке Ресса в деревне Шуклеево. Кроме того, 15 единиц тротила обезвредили в Калуге.