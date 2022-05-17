Политолог объяснил готовность Венгрии спорить с ЕС по антироссийским санкциям

Доцент факультета международных отношений и зарубежного регионоведения РГГУ Вадим Трухачев объяснил готовность премьер-министра Венгрии Виктора Орбана отстаивать интересы своей страны, в том числе по антироссийским санкциям.

В беседе с Lenta.Ru во вторник, 17 мая, политолог отметил, что Орбан позиционирует себя как защитника венгерского государства и венгерской нации, потому не боится спорить с ем угодно, в том числе и с Евросоюзом (ЕС).

«Он ведь и не пророссийский, и не прокитайский, и не проамериканский, не пронемецкий и никакой бы то ни было еще. Он провенгерский — и это людям нравится», — заявил политолог.

Он указал на то, что Венгрия является весьма небогатой страной и сильно зависит от средств ЕС, потому Орбан вряд ли пойдет на обострение противостояния с Брюсселем, тем более он не станет инициировать выход из состава Евросоюза, потому что это будет противоречить интересам страны.

Трухачев напомнил, что по причине «несоответствия» принципам правового государства и демократическим ценностям Евросоюз уже и так решил заморозить выделение Венгрии средств из общего бюджета ЕС в размере €6 млрд ежегодно. Специалист не исключил, что правительство страны может пойти на ряд уступок во внутренней политике, в частности в отношении Центробанка Венгрии, который, по мнению ЕС, подконтролен правительству.

Между тем одновременно венгерские власти четко отделяют свои отношения с Россией от отношений с Украиной: Будапешт уже несколько лет ведет спор с Киевом из-за положения этнических венгров в украинском Закарпатье.

«Проукраинской Венгрия станет только в том случае, если [президент Украины Владимир] Зеленский или кто бы то ни было добровольно передаст юго-запад Закарпатья в состав Венгрии», — подчеркнул политолог.

Ранее власти Венгрии поддержали пять пакетов санкций ЕС в отношении РФ, но категорически выступают против шестого пакета из-за того, что в него включили эмбарго на поставки российской нефти. Власти страны полагают, что такой шаг разрушит венгерскую экономику.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто 16 мая заявил, что если ЕС хочет получить поддержку действующих запретов в отношении России от Венгрии, то поставки российской нефти должны быть исключены из нового проекта санкций.

Тогда же премьер-министр страны обвинил Евросоюз в злоупотреблении властью и навязывании Венгрии чуждую идеологию. Орбан подчеркнул, что Венгрия является членом Европейского союза и заинтересована в том, чтобы оставаться им и в предстоящее десятилетие, отмечает телеканал «Звезда». Однако, по его словам, культурная дистанция между Брюсселем и Будапештом растет, пишет RT.

«Мы члены Европейского союза не потому, что он такой, какой он есть, а ради того, каким он мог бы быть», — приводит слова премьера сайт kp.ru.

Также Орбан заявил, что санкции против России эффективны только на бумаге. Он отметил, что в итоге в затруднительном положении оказывается тот, кто вводит континентальную блокаду, пишет НСН.

Вместе с тем Орбан отметил, что Венгрия не станет препятствовать введению новых санкций против России, но только до тех пор, пока эти санкции не станут угрозой энергетической безопасности его страны, пишет «Ридус».

12 мая газета Politico сообщила, что в Евросоюзе рассматривают вариант отложить эмбарго на нефть из России из-за позиции Венгрии. Отделение запрета на нефть от остальной части пакета санкций «пошлет плохой сигнал», и по этой причине другие страны могут присоединиться к Венгрии и выступить против, говорилось в публикации.

Эмбарго на российскую нефть включено в шестой пакет санкций ЕС, который сейчас обсуждается лидерами стран Европы. 8 мая сообщалось, что постпреды Евросоюза снова не достигли соглашения по санкциям против России, в частности, из-за Венгрии, которая продолжила блокировать предложение о запрете импорта российской нефти, задерживая весь пакет рестрикций.

Ряд государств, в том числе все страны ЕС, вводят новые санкции против РФ в ответ на проводимую Москвой с 24 февраля военную операцию по защите Донбасса. Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.