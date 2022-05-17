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В Европарламенте оценили эффективность энергетического бойкота России

Евродепутат от Германии Бек: энергетический бойкот не спровоцирует фатальные последствия для России
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Фото: Global Look Press/Philipp von Ditfurth
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Энергетический бойкот России, который и дальше будет продвигать большинство стран Евросоюза, не спровоцирует фатальные последствия для РФ. Об этом во вторник, 17 мая, заявил «Известиям» депутат Европарламента от Германии Гуннар Бек.

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«[Премьер-министр Венгрии] Виктор Орбан ясно дал понять, что не поддержит санкции в таком виде. Однако вполне возможно, что остальные страны ЕС (большинство членов, включая Германию), по-прежнему будут продвигать энергетический бойкот России. Это не спровоцирует фатальные последствия для экономики России, но может довести инфляцию в той же Германии до рекордных отметок», — подчеркнул он.

Ранее в этот день президент РФ Владимир Путин заявил, что европейские государства в долгосрочной перспективе стали территориями с высокими ценами на энергоресурсы.

Он подчеркнул, что ЕС совершает экономическое аутодафе, отказываясь от российских энергоносителей. Правительство РФ, по словам российского лидера, будет делать всё возможное для обеспечения работы энергокомпаний в изменившихся условиях.

Накануне глава МИД Литвы Габрюэлюс Ландсбергис озвучил решение проблемы нефтяного эмбарго, блокированного Венгрией: нужно прекратить транзит газа и нефти из РФ через Украину. Он уверен, что в таком случае «проблема решится сама собой».

Помимо этого он подчеркнул, что Евросоюз стал «заложником» одной страны, блокирующей принятие шестого пакета антироссийских санкций из-за непринятия нефтяного эмбарго. По его словам, Венгрия не помогает странам ЕС в достижении общего решения.

12 мая газета Politico сообщила, что в Евросоюзе рассматривают вариант отложить эмбарго на нефть из России из-за позиции Венгрии. Отделение запрета на нефть от остальной части пакета санкций «пошлет плохой сигнал», и по этой причине другие страны могут присоединиться к Венгрии и выступить против, говорилось в публикации.

6 мая Виктор Орбан рассказал, что введение ЕС эмбарго на энергоресурсы из РФ равносильно атомной бомбе для экономики Венгрии. По его словам, стране потребуются минимум пять лет, а также средства для перестройки на другой порядок и реорганизацию производств.

Страны Запада вводят новые санкции против РФ в ответ на проводимую Москвой с 24 февраля военную операцию по защите Донбасса. При этом инфляция и цены в странах ЕС и США уже бьют рекорды.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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