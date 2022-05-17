Жителей Оренбуржья предупредили об активности ядовитых змей

В Оренбургской области начался период активности ядовитых змей. Об этом жителей региона предупредили специалисты местного департамента пожарной безопасности и гражданской защиты в связи с участившимися случаями появления рептилий в населенных пунктах.

Специалисты ведомства советуют любую змею считать на всякий случай ядовитой. Они отмечают, что у безобидного ужа по бокам головы заметны светлые пятна. А у гадюк голова имеет ясную границу с туловищем, окраска может быть самой разнообразной.

При походе в лес необходимо прикрыть ноги. В случае появления змеи следует замереть и дать ей уползти. Если она угрожает, нужно отступить от нее и избегать резких движений. Не рекомендуется выставлять вперед руки и разворачиваться к змее спиной. Гадюка никогда не нападает первой и кусает, только если человек наступит на нее или схватит рукой, пишет РИА «Оренбуржье».