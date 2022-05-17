В Италии прокомментировали недовольство Зеленского призывами Драги

Президенту Украины Владимиру Зеленскому не понравились призывы премьер-министра Италии Марио Драги о необходимости продолжать переговоры между Киевом и Москвой. Об этом во вторник, 17 мая, заявил итальянский журналист Лучио Караччо в эфире телеканала La7.

По словам Караччо, многие ожидали от Драги более острых заявлений во время поездки в Вашингтон, но премьер-министр настоял на решении кризиса на Украине дипломатическим путем. Журналист подчеркнул, что Драги сделал такое заявление, в том числе исходя из экономических соображений.

«Завязывается узел санкций, которых в основном хотели американцы, чтобы отделить европейцев от русских. Только в этом случае разделились европейцы и США, и именно об этом Драги заявил в Вашингтоне. Он указал (президенту США Джо. — Ред.) Байдену, что если мы будем продолжать в том же духе, то не выстоим как с экономической, так и с социальной точки зрения. Сейчас есть очень сильные линии разлома. <...> Президенту Зеленскому не понравились заявления Драги о необходимости найти выход. И это происходит, потому что у него начинаются внутренние проблемы», — приводит его слова «РИА Новости».

Как отмечает Караччо, Байден и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон финансируют Вооруженные силы Украины (ВСУ) и сдерживают попытки стран Европы повлиять на решение Киева продолжить диалог с Москвой.

Помимо этого, он считает, что Зеленский не пойдет на переговоры из-за радикальной национальной группировки «Азов» (против участников организации в России возбуждены уголовные дела), боевики которой, по словам журналиста, уже посылали украинскому лидеру серьезные угрозы.

Ранее, 11 мая, Драги на пресс-конференции в Вашингтоне заявил, что все стороны конфликта должны приложить усилия для разрешения ситуации на Украине и сесть за стол переговоров, в том числе США и Европа, передает Reuters.

17 мая МИД РФ заявил о фактическом выходе Украины из переговорного процесса с Россией. В настоящее время переговоры не продолжаются.

Накануне министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил в интервью телеканалу Bloomberg TV, что Киев не намерен идти на уступки России, в том числе по Донбассу и Крыму, чтобы добиться прекращения огня.

В свою очередь, Лавров заявил, что переговоры Киева с Москвой контролируют США и Великобритания, которые хотят затянуть украинский конфликт, рассчитывая «нанести урон и измотать Россию».

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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