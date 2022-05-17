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Собака напала на двух детей в Рязанской области

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Двое детей пострадали при нападении домашней собаки в Рязанской области. Несовершеннолетним потребовалась психологическая помощь.

Инцидент произошел в начале мая в деревне Шахманово в Рязанском районе. По словам детей, они шли по улице, когда внезапно на них через открытую калитку из частного двора бросился алабай. Дети уверяют, что не дразнили собаку, пишет РИА «7 новостей» со ссылкой на ГТРК «Ока».

Собака покусала мальчика за голову, девочку — за плечо.

Ранее в этот день сообщалось о нападении стаи собак на мальчика в Бурятии. Пострадавшего доставили в больницу с множеством гематом и рваных ран. По мнению родителей ребенка, три собаки могут принадлежать хозяевам дома, рядом с которым произошло нападение.

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