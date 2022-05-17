Цены на бензин в США поднялись выше $4,5 за галлон и установили новый рекорд

В США цены на бензин вновь обновили исторический максимум. Согласно данным некоммерческой Американской автомобильной ассоциации (AAA) от вторника, 17 мая, стоимость бензина на автозаправках достигла $4,523 за один галлон (3,785 л).

Организация, которая отслеживает расценки более чем на 60 тыс. заправочных станций в стране, установила, что средняя стоимость галлона бензина марки Regular (аналог российского Аи-92) к утру вторника поднялась до $4,523, хотя еще накануне этот показатель составлял $4,483. Самые высокие цены на бензин по стране традиционно остаются в штате Калифорния: там автомобилистам приходится отдавать в среднем $6,021 за один галлон.

16 мая член палаты представителей Рик Аллен в ходе выступления в конгрессе указал, что рост цен на топливо в США связан с политикой президента Джо Байдена и его администрации, а не с действиями российских властей, как он утверждает.

14 мая президент Ассоциации нефти и газа США Тим Стюарт заявил, что коллапс в сфере энергетики США стал одним из самых сложных испытаний для экономики страны в последние годы.

10 мая Байден, выступая перед журналистами, заявил, что инфляция — это сильная сторона Соединенных Штатов, возникшая благодаря Белому дому. Однако позднее в той же речи президент подчеркнул, что инфляция — это плохо, но виноваты в ней пандемия коронавируса и действия президента РФ Владимира Путина на Украине.

9 апреля глава Белого дома одобрил инициативу о запрете на импорт российских энергоносителей. В марте он заявлял, что США вводят запрет на весь импорт газа и нефти из РФ. При этом он признавал, что последствия от таких санкций ударят и по самим Штатам.

11 марта, в день, когда цена за галлон бензина в США достигла исторического максимума в $4,33, бывший президент Дональд Трамп заявил, что страну ждет шок из-за политики действующей администрации.