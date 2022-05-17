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Шествие выпускников проведут в Пскове впервые за два года

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Шествие выпускников проведут в Пскове в День славянской письменности. Школьников на успешную сдачу ЕГЭ и взрослую жизнь благословят представители церкви.

В мероприятии примут участие около 1,2 тыс. выпускников. 24 мая они соберутся на Вечевой площади в Псковском кремле. Шествие пройдет по Октябрьскому проспекту до улицы Кузнецкой, пишет «Псковская лента новостей».

«Это знаменательное событие. Оно достойно того, чтобы наши дети торжественно прошли все вместе до Зеленого театра. Там встретятся выпускники всех школ города, их классные руководители и директора. К ним обратятся представители администрации города, прозвучит концерт и пройдет импровизированный флешмоб. Наши дети в последний раз дружно и сплоченно смогут вспомнить главные минуты обучения», — сказала начальник управления образования городской администрации Анна Кузыченко.

Ранее сообщалось, что в Тамбовской области последние звонки пройдут с 18 по 25 мая. Точную дату каждое учреждение сможет определить самостоятельно.

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