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Из Мариуполя в Безыменное эвакуированы еще 184 человека

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Фото: ТАСС/Николай Тришин
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Из Мариуполя в Безыменное эвакуированы еще 184 человека. Об этом во вторник, 17 мая, сообщает штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики (ДНР).

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«В течение дня 17 мая, с 08:00 до 16:00, из Мариуполя в Безыменное Новоазовского района эвакуированы 184 человека, среди них 23 ребенка», — говорится в Telegram-канале штаба.

На данный момент они находятся в пункте оказания помощи эвакуируемому населению, который развернут силами МЧС ДНР. Отмечается, что в ведомстве сформированы списки эвакуированного населения.

16 мая из Мариуполя в Безыменное эвакуировали еще 219 человек, среди них 40 детей.

В тот же день в Минобороны РФ сообщили, что в результате переговоров с украинскими военными на заводе «Азовсталь» в Мариуполе достигнута договоренность о вывозе раненых. Отмечалось, что в районе предприятия введен режим тишины и открыт гуманитарный коридор, по которому раненые украинские военнослужащие доставляются в медицинское учреждение в Новоазовске ДНР для оказания им всей необходимой помощи.

Позже президент Украины Владимир Зеленский сообщил о вывозе части военных с завода «Азовсталь».

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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