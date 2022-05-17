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Три члена правления Сбербанка покинули свои должности

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Три члена правления Сбербанка, а именно член правления Наталья Алымова и зампреды в лице Александра Бурико и Сергея Мальцева, покинули свои должности. Об этом рассказали во вторник, 17 мая, в пресс-службе «Сбера».

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В кредитной организации отметили, что перемены в правительственном составе произошли «в рамках трансформации модели управления и актуализации стратегии Сбербанка».

Теперь на смену покинувшим посты приду первые зампреды банка.

Карьера Алымовой в «Сбере» стартанула в 2011 году, ранее она являлась сотрудником в таких кредитных организациях как Банк Москвы, Райффайзенбанк, ЮниКредит Банк. В Сбербанке Алымова работала старшим вице-президентом и руководителем блока «Управление благосостоянием».

В 2020 году Бурико возглавила блок «Финансы», придя на смену Александру Морозову. До этого специалист работала финансовым директором UC Rusal. В феврале текущего года «Сбер» отмечал, что летом Бурико должна была стать зампредом организации.

Мальцев пришел в Сбербанк еще в 1995 году. В 2016 он занял пост вице-президента блока «Розничный бизнес». А в 2020 его включили в состав правления Сбербанка, после чего Мальцев стал куратором блока «Сеть продаж», подчеркивает агентство Frank Media.

8 мая Министерство финансов США сделало объявление о том, что Бурико, Мальцев и Алымова попали под санкции в ожесточенном режиме Штатов — SDN (Specially Designated Nationals).

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