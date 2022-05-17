Врач рассказала об опасных свойствах экзотических сухофруктов

Спортивный врач, кандидат медицинских наук Александра Пурига рассказала, какими опасными свойствами обладают экзотические сухофрукты.

В беседе с Lenta.Ru во вторник, 17 мая, специалист указала на то, что сухофрукты из папайи, бананов, манго и других заморских фруктов обрабатывают пестицидами, вымачивают в щелочи и отбеливают в серной кислоте.

Она также обратила внимание, что сухофрукт сохраняет ту же пищевую ценность после высушивания, что и фрукт. Он уточнила, что калорийность инжира с сушкой уменьшается и это является исключением.

Сушка фруктов, по словам специалиста, происходит либо естественным образом, либо в промышленных печах. В большинстве случаев при сушке в промышленных масштабах применяется консервант диоксид серы Е220, который придает золотисто-желтый оттенок, в связи с чем больше проходит желтым сухофруктам.

Врач отметила, что такие экзотические фрукты, как киви, папайя, ананас, при сушке теряют форму и привлекательный вид, потому их карамелизируют в сахарном сиропе. Из-за этого содержание сахара в сухофрукте может доходить до 80%.

Бананы чаще всего обжаривают в рапсовом масле, реже — в подсолнечном. Связано это с его низкой стоимостью. Перед обжариванием фрукты могут обрабатывать пестицидами и отбеливать химическими веществами — например, вымачивать в щелочи или растворе серной кислоты.

По мнению специалиста, основной проблемой оценки качества экзотических фруктов является невозможность отследить всю цепочку поставок: кто и как собирал фрукты, в каком состоянии их транспортируют и чем обрабатывают.

Особенно она призвала обратить внимание на сухофрукты, нарезанные кусочками, потому что «в такую нарезку идут некачественные продукты», отмечает телеканал «360».

Кроме внешнего вида, пояснила эксперт, сушка меняет и вкусовые характеристики фрукта. Например, сушеный арбуз напоминает по вкусу мясо, поэтому не очень подходит для хранения в сухом виде. Сухой манго следует хранить в темной герметичной банке. Как отметила врач, он полезен благодаря большому количеству пищевых волокон.

Пурига объяснила, что рекомендации использовать сухофрукты для перекуса связаны с их полезными свойствами. По ее словам, при потреблении одного-двух кусочков фруктов человек получает хорошую дозу витаминов и микроэлементов, а также не так много сахара. Между тем потреблять их упаковками не стоит, поскольку переедание фруктозы нивелирует любые другие положительные эффекты. Так, в день допустимо съесть не более 50 г сухофруктов.

В декабре прошлого года кандидат медицинских наук, врач-диетолог Елена Соломатина в беседе с агентством городских новостей «Москва» посоветовала брать в путешествия в качестве перекуса овсянку, гречку и сухофрукты (финики, курага, чернослив, сушеные бананы).

В ноябре 2021 года диетолог Людмила Микитюк назвала четыре самых полезных сухофрукта. По ее словам, изюм, курага, финики, чернослив очень питательны, в них в три раза больше клетчатки, витаминов и минералов, чем в свежих фруктах. Специалист подчеркнула, что сухофрукты способны восполнить большое количество рекомендуемой суточной нормы полезных веществ.

В апреле прошлого года врач-диетолог Светлана Титова перечислила самые полезные сладости. В список вошли пастила, сухофрукты и желе, пишет НСН. Также, по ее словам, полезные макро- и микроэлементы и витамины содержатся в черном шоколаде. Главное, чтобы содержание какао-бобов в нем было не ниже 70%.