Эксперт предрек развал политэкономии в случае конфискации активов РФ

Возможная конфискация российских активов разрушит международную систему политической экономии, которая создавалась на протяжении последних десятилетий. Об этом 17 мая пишет газета Financial Times со ссылкой на научного сотрудника Лондонской школы экономики Саймона Хинрихсена.

«По сути, это было бы действием, которое покончит с международной системой политической экономии», — предупредил эксперт.

По данным издания, решение заморозить российские активы вызвало обеспокоенность среди стран, находящихся в напряженных отношения с США и Европой.

«Прямой захват» активов будет рассматриваться как «переход политического Рубикона», — говорится в материале.

Ранее в этот день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремлю никто не сообщал о возможной конфискации ранее замороженных активов Центрального банка России для направления средств на восстановление Украины. По его словам, это станет воровством.

Накануне министр финансов Германии Кристиан Линднер сообщил о «политической открытости» для идеи ареста зарубежных активов Центрального банка России, напомнила «Газета.Ru». По словам финансиста, этот вопрос обсуждается странами «большой семерки» и Евросоюза, «предложения на столе».

Говоря о судьбе уже арестованных частных активов россиян, Линднер отметил, что надо «посмотреть, что возможно с точки зрения закона».

13 мая глава МИД Украины Дмитрий Кулеба обратился к странам «Большой семерки» с просьбой конфисковать российские активы. Он считает, что рано или поздно государства сделают такой шаг.

В тот же день юрист, специалист по международному праву Дмитрий Романенко в беседе с «Известиями» отметил, что России приходится иметь дело с пиратами и разбойниками. В текущей ситуации действия Украины и ее западных партнеров не стоит обсуждать с точки зрения юридических механизмов, потому что «это откровенный беспредел».

По информации Центробанка России на 29 апреля, международные резервы страны составили $593,1 млрд. На Западе заморожено около $300 млрд золотовалютных резервов РФ.

В марте президент России Владимир Путин заявил, что Запад, заморозив российские резервы, объявил дефолт своим обязательствам перед РФ и подвел черту под надежностью своих валют.

Ряд стран вводят новые санкции против РФ в ответ на проводимую Москвой с 24 февраля спецоперацию по защите ДНР и ЛНР. Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.