Финский парламент 188 голосами из 200 одобрил вступление в НАТО

Большая часть финского парламента поддержала предложение правительства присоединиться к НАТО. Заседания, проводимое во вторник, 17 мая, транслировалось на официальном сайте законодательного органа. 188 человек из 200 отдали свои голоса в поддержку доклада.

Вслед за этим правительство предоставит официальное предложение на рассмотрение президента. Предположительно, финский президент Саули Ниинисте, который сейчас находится в Швеции, удаленно одобрит его в ближайшее время. После этого заявка будет передана послом Финляндии в Североатлантическом альянсе Клаусом Корхоненом в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе.

В этот же день глава Министерства иностранных дел ФРГ Анналена Бербок сказала, что Германия желает помочь Финляндии и Швеции вступить в альянс посредством быстрой процедурой ратификации.

Заместитель главы МИД России Сергей Рябков подчеркнул, что после анализа Москвой этого решения российская сторона предпримет «компенсирующие меры». Он заверил также, что от этого не выиграет никто. Тем временем министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия сделает выводы из того, как территория Финляндии и Швеции будет использоваться Североатлантическим альянсом.

15 мая Финляндия и Швеция приняли официальное решение о вступлении в НАТО. Накануне в российском Министерстве иностранных дел критически отреагировали на решение финских властей. В министерстве предупредили о том, что РФ будет вынуждена предпринять ответные шаги.

Президент России Владимир Путин в разговоре с финским коллегой 14 мая заявил, что отказ Хельсинки от нейтралитета был бы ошибочным, поскольку никаких угроз безопасности Финляндии не существует. Кроме того, такое изменение внешнеполитического курса страны может негативно сказаться на российско-финляндских отношениях.

Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик в беседе с «Известиям» выразил мнение, что ради вступления в Североатлантический альянс Швеция и Финляндия готовы пожертвовать своим нейтралитетом, суверенитетом и спокойствием жителей.

Тогда же пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал решение двух стран, заявив, что расширение НАТО угрожает безопасности мира и европейского континента.