Опубликованы кадры работы робота-сапера на месте взрыва в Мытищах

В распоряжении «Известий» 17 мая есть кадры работы робота-сапера на месте взрыва выстрела к гранатомету в багажнике внедорожника в подмосковных Мытищах, где пострадали два человека.

На кадрах также можно увидеть и сам «тубус» от гранатомета.

Инцидент произошел 17 мая на улице Крупской возле дома 11а.

Позднее стало известно, что к взрыву в багажнике внедорожника привел тубус от иностранного гранатомета, который, по предварительным данным, был привезен из Донбасса. По имеющейся информации, Виктор К., который ездил в Донбасс с гуманитарной помощью, привез с собой тубус. Когда он решил показать трофей своему знакомому, сдетонировал патрон залпового огня.

Предположительно, орудие шведского производства — модель AT4. Травмы получили 39-летний Николай П. и сам 52-летний Виктор К.