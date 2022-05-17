В Госдуме объяснили решение РФ о выходе из Совета государств Балтийского моря

Первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова во вторник, 17 мая, в беседе с «Известиями» заявила, что Россия решила выйти из Совета государств Балтийского моря (СГБМ), поскольку ее там не хотят ни видеть, ни слышать и не дают там выступать.

«Дело в том, что нас там не хотят ни видеть, ни слышать, не дают толком даже выступать, [так зачем] платить взносы и участвовать там, где в любом случае тебя могут исключить. Надо упреждающе здесь работать, плюс эта ситуация с Финляндией и Швецией по поводу вступления в НАТО. Поэтому Госдума вчера приняла решение об отзыве своей делегации», — рассказала она.

По словам политика, в самом Совете государств Балтийского моря заявили, что вернут России взносы, которые страна регулярно платила. При этом депутат не уточнила, за какой период, поскольку этот вопрос еще находится на стадии обсуждения.

Ранее в этот день в Министерстве иностранных дел РФ объявили о том, что страна выходит из Совета государств Балтийского моря. Указывалось, что в ответ на враждебные действия глава ведомства Сергей Лавров направил послание министрам стран — членов СГБМ, высокому представителю ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепу Боррелю, а также в секретариат Совета в Стокгольме с уведомлением о выходе из организации.

При этом в ведомстве добавили, что прекращение членства в СГБМ не повлияет на присутствие России в регионе.

Накануне депутаты Госдумы РФ приняли решение о выходе России из Парламентской конференции Балтийского моря (ПКБМ).

В марте Совет государств Балтийского моря принял решение о приостановке деятельности РФ как участницы. Москва назвала такой шаг враждебным. Как указывала официальный представитель МИД Мария Захарова, подписанты этой бумаги полностью перечеркнули всё совместно наработанное и грубо попрали принцип консенсуса при принятии любых решений в СГБМ, зафиксированный в его уставных документах.

13 мая министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил о том, что Балтийское море становится территорией Североатлантического альянса. С таким мнением согласился его литовский коллега Габриелюс Ландсбергис. Он заявил, что вступление Финляндии и Швеции в НАТО «придало бы надежности» с политической точки зрения и с позиции безопасности.

В тот же день военный эксперт Виктор Литовкин в беседе с «Известиями» отметил, что России придется принимать меры, чтобы обеспечить безопасность территорий на границе с Финляндией в связи с ее предстоящим вступлением в НАТО — в частности, это касается и Балтийского моря.

12 мая в МИД РФ заявили, что Россия будет вынуждена предпринять ответные шаги как военно-технического, так и иного характера в целях купирования возникающих угроз ее национальной безопасности в случае вступления Финляндии в альянс.