Гематолог рассказала о наиболее опасных болезнях крови

Среди заболеваний крови наиболее опасны агрессивные лимфомы и острые лейкозы, которые без должного лечения могут привести к летальному исходу. Об этом рассказала во вторник, 17 мая, заведующая обсервационным отделением Национального медицинского исследовательского центра гематологии (НМИЦ) Минздрава России, кандидат медицинских наук Ольга Алешина.

По словам специалиста, при острых лейкозах и лимфомах важно вовремя начать лечение. Как только будет установлен точный диагноз, нужно как можно быстрее пройти курс химиотерапии.

«Доброкачественные лимфомы, характеризующиеся очень медленным ростом, тоже могут привести к летальному исходу в случае их перерождения или прогрессирования при отсутствии терапии», — сказала гематолог «Газете.Ru».

Все пациенты, у которых выявлены онкогематологические заболевания, должны наблюдаться у гематолога или онколога, а также получать терапию в случае необходимости. Без терапии пациент может обойтись только при вялотекущих лимфомах, добавила Алешина.

На прошлой неделе, 13 мая, сообщалось, что российские ученые нашли новый способ лечения рака с помощью магнитных наночастиц. Инновационный метод предполагает «нагрев» тела или органов больного под воздействием электромагнитного поля для разрушения опухолевых клеток. Эту методику разработал профессор Уральского федерального университета Алексей Иванов совместно с профессором Эдинбургского университета Филипом Кэмпом.

Ранее, в начале мая, британский врач Вильям Ли перечислил продукты, которые помогают снизить риск развития онкологических заболеваний и эффективны для борьбы с ними. К ним относятся орехи, помидоры, картофель, устрицы и зеленый чай.