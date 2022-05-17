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Россия не откажется от основополагающего акта Россия-НАТО

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Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий
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Россия «не доставит западным странам удовольствия» и не откажется от основополагающего акта Россия–НАТО. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков 17 мая.

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Дипломат напомнил, что страны НАТО намерены в июне, на очередном саммите в Мадриде, принять не только обновленную стратегическую концепцию, но и конкретное решение о дополнительном развертывании сил и средств на восточном фланге.

«При этом внутри НАТО идет парадоксальное внутреннее обсуждение того, как это может соответствовать или не соответствовать положениям основополагающего акта Россия–НАТО», — сказал Рябков в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, Запад с самого начала склонялся к пренебрежительному отношению к этому документу: Североатлантический альянс изначально использовал основополагающий акт Россия–НАТО как «фиговый листок» для прикрытия своей политики на восточном направлении, указал замглавы МИД РФ.

«[Западные страны] продолжают эту возню провокационную, рассчитанную на то, чтобы вывести Россию из равновесия, и при этом друг с другом обсуждают, а что же такое основополагающий акт, и выйдет ли в конечном итоге Россия из него. Нет, мы такого удовольствия им не доставим», — заключил Рябков.

Основополагающий акт о взаимных отношениях, сотрудничестве и безопасности между Российской Федерацией и Организацией Североатлантического договора был подписан в Париже 27 мая 1997 года в зале Елисейского дворца первым президентом России Борисом Ельциным и тогдашним генсеком НАТО Хавьером Соланой. Преамбула договора гласит, что Россия и НАТО не рассматривают друг друга как противников.

Ранее во вторник глава МИД России Сергей Лавров напомнил, что НАТО под руководством США грубо нарушила обязательства не укреплять свою безопасность за счет других. Результатом такой линии западных стран стало «безудержное расширение Североатлантического альянса на восток».

16 мая президент РФ Владимир Путин в ходе юбилейного саммита Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) пояснил, что вступление Финляндии и Швеции в НАТО не несет угроз для России. Но, как отметил российский лидер, расширение военной инфраструктуры альянса на территории стран вызовет ответную реакцию Москвы. Президент также указал на то, что расширение НАТО носит искусственный характер.

Ранее в этот день правительство Швеции приняло официальное решение о членстве в НАТО. Накануне об аналогичном решении заявили в Финляндии.

Тогда же в США выразили готовность оказать необходимую поддержку Финляндии и Швеции в период до их принятия в НАТО, о чем заявил в ходе брифинга официальный представитель Пентагона Джон Кирби.

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