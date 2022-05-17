По подозрению в дискредитации армии России задержан зампреда ВООПИиК Кононов

Правоохранители задержали в Санкт-Петербурге заместителя председателя городского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК) Александра Кононова. Об этом во вторник, 17 мая, сообщает портал 78.ru со ссылкой на источник.

По его данным, мужчину заподозрили в дискредитации российской армии. Так, в его отношении составили протокол по 3 статье 20.3 КоАП РФ («Публичные действия, направленные на дискредитацию Вооруженных сил России»).

Детали вменяемого Кононову правонарушения не приводятся.

Как сообщает «Деловой Петербург», мужчину уже доставили Ленинский районный суд, где началось рассмотрение дела.

В начале марта Госдума приняла в третьем чтении поправки в Уголовный кодекс России о наказании за фейки, дискредитацию Вооруженных сил РФ и призывы к санкциям. Согласно принятому документу, ответственность за публичное распространение заведомо ложной информации о Российской армии предполагает штраф в размере от 700 тыс. до 1,5 млн рублей или в размере дохода осужденного за период до 18 месяцев. Также предусмотрено наказание в виде лишения свободы до трех лет. В том случае, если заведомо ложная информация повлекла за собой тяжкие последствия, предусмотрено наказание от 10 до 15 лет лишения свободы.

4 марта Совет Федерации одобрил закон на пленарном заседании. В тот же день закон подписал президент России Владимир Путин.

Как подчеркивали в Минобороны РФ, по мере успешного выполнения российскими войсками спасательной операции в Донбассе интернет заполнили многочисленные фейки и призывы к насилию в адрес военнослужащих и граждан РФ.

Операцию с целью защиты мирного населения Донбасса, которая вызвала негативную реакцию со стороны Запада, Россия начала 24 февраля. В задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России.

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