В МИЦ «Известия» обсудят решение Латвии снести памятник советским солдатам

19 мая в 11:00 в пресс-центре МИЦ «Известия» состоится круглый стол на тему: «Бульдозерная демократия: зачем Прибалтике война с советскими памятниками?».

О влиянии решения властей на латвийское общество, можно ли приостановить тенденцию по уничтожению советского наследия и каким должен быть ответ России расскажут:

Александр Удальцов, исполнительный директор Фонда поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом; в 1996–2001 годы чрезвычайный и полномочный посол РФ в Латвии;

Дмитрий Белик, член комитета Государственной думы по международным делам;

Александр Гапоненко, директор Института европейских исследований (Латвия);

Марат Касем, шеф-редактор новостного агентства «Sputnik Литва»;

Алексей Кочетков, политолог.

Для аккредитации в пресс-центр необходимо на почту прислать ФИО, серию и номера паспортов съемочной группы.

Важно: мероприятие можно будет также посетить онлайн. Представители СМИ могут принять участие в пресс-конференции дистанционно при предварительной аккредитации.

Для этого необходимо прислать на почту ФИО, название СМИ и мобильный номер, привязанный к установленному приложению Telegram.

Трансляция будет доступна на сайте iz.ru.

Аккредитация СМИ: press-center@iz.ru, тел. (495) 937-61-70, доб. 4805.

Вход для представителей СМИ по предварительной аккредитации при предъявлении паспорта или пресс-карты.

Адрес: г. Москва, Партийный переулок, д. 1, к. 57, с. 3, 2-й этаж.