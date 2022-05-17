В МИЦ «Известия» обсудят решение Латвии снести памятник советским солдатам
19 мая в 11:00 в пресс-центре МИЦ «Известия» состоится круглый стол на тему: «Бульдозерная демократия: зачем Прибалтике война с советскими памятниками?».
О влиянии решения властей на латвийское общество, можно ли приостановить тенденцию по уничтожению советского наследия и каким должен быть ответ России расскажут:
- Александр Удальцов, исполнительный директор Фонда поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом; в 1996–2001 годы чрезвычайный и полномочный посол РФ в Латвии;
- Дмитрий Белик, член комитета Государственной думы по международным делам;
- Александр Гапоненко, директор Института европейских исследований (Латвия);
- Марат Касем, шеф-редактор новостного агентства «Sputnik Литва»;
- Алексей Кочетков, политолог.
Для аккредитации в пресс-центр необходимо на почту прислать ФИО, серию и номера паспортов съемочной группы.
Важно: мероприятие можно будет также посетить онлайн. Представители СМИ могут принять участие в пресс-конференции дистанционно при предварительной аккредитации.
Для этого необходимо прислать на почту ФИО, название СМИ и мобильный номер, привязанный к установленному приложению Telegram.
Трансляция будет доступна на сайте iz.ru.
Аккредитация СМИ: press-center@iz.ru, тел. (495) 937-61-70, доб. 4805.
Вход для представителей СМИ по предварительной аккредитации при предъявлении паспорта или пресс-карты.
Адрес: г. Москва, Партийный переулок, д. 1, к. 57, с. 3, 2-й этаж.