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Госдума досрочно прекратила полномочия Жириновского

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Госдума на пленарном заседании во вторник, 17 мая, приняла постановление о досрочном прекращении депутатских полномочий лидера ЛДПР Владимира Жириновского, который ушел из жизни 6 апреля.

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«Считать досрочно прекращенными полномочия депутата Государственной думы Жириновского Владимира Вольфовича, избранного по федеральному избирательному округу в составе федерального списка кандидатов в депутаты Государственной думы, выдвинутого политической партией ЛДПР, 6 апреля 2022 года в связи с его смертью», — отмечается в документе.

Жириновский умер в возрасте 75 лет после продолжительной болезни. Со 2 февраля он находился в Центральной клинической больнице в связи с диагностированным у него COVID-19. На протяжении двух месяцев лидер партии ЛДПР боролся с «Омикрон»-штаммом коронавируса, в ходе которого легкие политика были поражены на 75%. Последние дни в его состоянии наблюдалась отрицательная динамика. Он находился на аппарате ИВЛ.

Жириновский был похоронен 8 апреля на Новодевичьем кладбище в Москве.

16 мая врио руководителя партийной фракции в Госдуме Леонид Слуцкий сообщил, что съезд ЛДПР, на котором будет избран ее новый председатель, пройдет в пятницу, 27 мая.

11 мая также сообщалось, что одну из улиц в освобожденном от украинских националистов городе Херсоне планируют назвать в честь ушедшего из жизни лидера ЛДПР. Эту идею озвучил заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.

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