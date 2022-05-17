Возраст получения выплаты на жилье снизят для детей-сирот в Удмуртии

В Удмуртии дети-сироты смогут получать единовременную выплату на покупку жилья с 23 лет, а не с 25 лет, как это происходит сейчас. Решение приняли депутаты регионального Госсовета.

С предложением понизить возрастной ценз для выплаты на получение жилья выступил глава Удмуртии Александр Бречалов.

На 1 января 2022 года в республике зарегистрировано 4459 детей-сирот, которым была нужна жилплощадь. После снижения возраста до 23 лет число потенциальных получателей выплаты в размере порядка 1,2 млн рублей увеличится до 1,4 тыс. человек, пишет ИА «Сусанин».

Закон о единовременной выплате на жилье детям-сиротам старше 25 лет был принят в Удмуртии осенью 2021 года. На эти цели из бюджета было выделено 40 млн рублей. Свидетельства получил 31 человек.

На выплаты в этом году в бюджете заложено 200 млн рублей. Это позволит обеспечить жильем еще 141 человека. Также в бюджете Удмуртии заложено 368 млн рублей на покупку 242 квартир, и 56 млн рублей направят на строительство многоквартирного дома для детей-сирот в селе Алнаши.

Однако, как отметил Бречалов, даже с этими темпами и средствами не удастся ликвидировать очередь на жилье до 2024 года. По этой причине глава республики подготовит обращение на уровень президента и правительства РФ о выделении средств на эту программу, сообщает udm-info.ru.

Ранее в Госдуме предложили сохранить детям-сиротам прописку в интернатах до получения жилья. Такой законопроект направлен на отзыв в правительство. Актуальность проблемы его авторы объясняют наличием в России нескольких сотен тысяч детей, которые не имеют жилья и постоянной регистрации.