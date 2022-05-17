В Италии обвинили ООН в применении двойных стандартов к России

В Организации Объединенных Наций (ООН) придерживаются политики двойных стандартов по отношению к России. Об этом заявил итальянский дипломат Торквато Кардилли в статье, опубликованной 16 мая в блоге основателя партии «Пять звезд» Беппе Грилло.

Он констатировал, что спецоперация России по защите Донбасса продолжается уже третий месяц, и подчеркнул, что за все это время никто не сделал решительного шага для разрешения возникшего конфликта.

По его словам, главная цель ООН, которая заключалась в гарантировании всеобщего мира, провалилась из-за игнорирования и поощрения постоянными членами Совета Безопасности конфликтов в мире в соответствии со своими геополитическими целями.

«Достаточно вспомнить отношение США и НАТО по поводу отделения независимости Косово в ущерб Сербии, столица которой Белград подвергалась сильной бомбардировке со стороны Западного альянса до ее капитуляции. В то время никто на Западе ни на правительственном, ни на информационном уровне не выступил против жестокости разрушений и не критиковал за отсутствие минимального сожаления за жертвы и разрушения», — отметил он.

Кардилли указал на то, что исключение России из Совета по правам человека по итогам голосования Генеральной ассамблеи ООН (93 голоса «за» и 92 «против» при кворуме 78 голосов; 50 воздержавшихся) иллюстрирует отношение Запада к политике двойных стандартов и противоречит игнорированию преступлений, совершенных другими странами, в частности США.

«На международном уровне ничего не было сделано для того, чтобы осудить нарушения прав человека в Турции в отношении курдов, хладнокровные расстрелы целых семей, включая детей, во время вторжения США в Ирак, пытки, смело задокументированные в социальных сетях самими солдатами, которые вели себя как настоящие палачи в иранских тюрьмах Абу-Грейб или в тюремном лагере Гуантанамо», — сказал он.

Он заключил, что спустя 77 лет после окончания Второй мировой войны многие государства продолжают находиться в вассальной зависимости от США.

Ранее, 11 мая, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш упустил возможность добиться мирного урегулирования на Украине. По его словам, секретариат организации семь лет никак не реагировал на открытый, откровенный саботаж киевским режимом резолюции Совета Безопасности 2202, которая утвердила Минские договоренности об урегулировании на Востоке Украины.

26 апреля Лавров на встрече с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем заявил, что ситуация вокруг Украины стала катализатором для многочисленных проблем, накопившихся в Евро-Атлантическом регионе. В ходе пресс-конференции по итогам переговоров с Гутерришем Лавров сказал, что для ООН и мирового сообщества настал момент истины: либо все государства соблюдают устав организации, либо живут по навязанным кем-то правилам.

7 апреля Генассамблея ООН приняла решение о приостановке участия РФ в Совете по правам человека (СПЧ). В тот же день Россия досрочно вышла из совета организации.

24 февраля Путин объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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