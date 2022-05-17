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Кроссовер Geely Coolray получил новую спецверсию в России

Geely представит в России специальную версию кроссовера Coolray NERO
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Фото: Geely
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Китайский автопроизводитель Geely объявил о выходе на российский рынок новой серии кроссовера Coolray в исполнении NERO. Кроссовер отличают черный декор и детали «под карбон», сообщили во вторник, 17 мая, в пресс-службе компании.

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Следуя тенденциям в автомобильной моде, Geely выпустила версию городского кроссовера, ориентированную преимущественно на молодую аудиторию.

Кузов автомобиля покрашен в цвет Ink Black — черный металлик. Черный окрас также получили колесные диски особого дизайна. Стиль автомобиля подчеркивают спортивный спойлер с характерной эмблемой в виде буквы S и логотипы Nero на кромке заднего бампера и двери багажника.

Новая комплектация включает в себя функции бесключевого доступа в салон и дистанционного запуска двигателя, панорамную крышу со сдвижным люком и полностью светодиодную оптику. Помимо этого автомобиль оснащен цифровой 7-дюймовой панелью приборов, системами контроля слепых зон и кругового обзора, а также креслами с комбинированной спортивной отделкой.

Кроссовер предлагается с 1,5-литровым турбомотором мощностью 150 л. с., который работает в связке с семиступенчатым «роботом» с двумя «мокрыми» сцеплениями.

В дилерских центрах в России Geely Coolray NERO появится уже в июне. Цены на новинку пока не опубликованы.

Стоимость базового Coolray стартует от 1,9 млн рублей, кроссовер с перечисленными выше опциями в обычной версии стоит от 2,3 млн рублей.

Ранее, 11 мая, сообщалось, что спрос на китайские автомобили в России заметно увеличился. Так, по данным «Авито Авто», в марте–апреле 2022 года он вырос на 1,7% в сравнении с январем–февралем этого же года, в то время как на южнокорейские машины — на 0,5%. Наибольший спрос на китайские авто зафиксирован в Барнауле, Тюмени и Липецке, на южнокорейские бренды — в Челябинске, Вологде и Курске.

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